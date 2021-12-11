Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 12:49
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.B'yi yakaladı.
M.E.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız