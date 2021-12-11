e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor

Eylül ayında SGK, işverenlere yapılacak tüm tebliğlerin elektronik ortamda yapılacağını ve yeni sisteme yeni yıla kadar geçileceği duyurulmuştu.

İşverenler bu sistemin ayrıntılarının açıklanmasını aylardır bekliyorlardı. Dün yeni sistemin ayrıntıları duyuruldu.

Artık SGK işverenlere postacı ile sarı zarf göndermeyecek!

Ceza tebligatı da, borç tebligatı da online ortamda yapılacak.

Aynen Maliye'nin gib.gov.tr sistemi gibi tüm bildirimler elektronik ortamda gelecek SGK'dan.

E-Devlet Sistemi Kilitlendi

SGK tüm düzenlemeleri tamamladı ve yeni sistemi dün itibariyle e-devlet üzerinden kullanıma açtı.

Açtı ama ne açtı! Bir anda e-Devlet sistemi kilitlendi.

Zira vatandaşların çoğu e-Devlete sadece SGK işlemleri için giriyor. Milyonlarca işveren birden hücum etti sisteme!

Aman diyelim yeni yıla kadar başvuru süreniz var, e-Devletten SGK e-tebligat şifrenizi mutlaka alın!

Ha bunu e-Bildirge sistemi ile karıştırmayın! Bu başka!

Şifre e-Devlet sisteminden alınabiliyor.

Kişilerin temsile yetkili oldukları her bir tüzel kişilik için ayrı ayrı başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvurular e-devlette kayıtlı telefon numaraları ve e-mail adresleri üzerinden tanımlanmakta ve sistem ikinci bir mail veya telefon numarası kaydetmeye sistem izin verilmemekte.

SGK Artık Kapıya Postacı Göndermeyecek

Yeni sistem ile SGK'ca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilecek.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca belirlenen sistem üzerinden, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuru yapmakla yükümlü tutulmuş bulunmakta.

Cezalı duruma düşmemek için son gün yeniyıl gecesi!

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar için yeni sistemde yeni yıl gecesine kadar şifre almak zorunlu.

1 Ekim'den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerse sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak zorundalar.

Tüm işverenlere ve şirketlerin İK işlerini takip edenlere önemle hatırlatalım.

Aman cezalı duruma düşmeyin, SGK affetmez!

Başvuru nasıl yapılacak?

- Şirket yetkilisi iseniz e-Devlet şifreniz ile turkiye.gov.tr adresine girin.

- Sonrasında "SGK e-Tebligat Başvurusu" yazın.

- Çıkan ekrandan yetkili olduğunuz her bir şirket için tek tek başvurun.

- Kayıt için e-devlette iletişim bilgisi olarak ya şirket mailini kaydetmeniz gerekiyor.

- Tebligata yetkili kişi ekleyebilmekte veya çıkartabilmektesiniz.

- Başvurusu olan kişilerin hesaplarını yine e devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.

- Başvuru sonrası SGK tüm tebligatları elektronik ortamda gönderecek.

- Tebligatınız olduğunu sistemden sürekli kontrol etmeyi unutmayın!

Kaynak: İnternethaber