Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor

Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor

Sendika Başkanlar Kurulu: MESS'in hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan teklifi, toplu iş sözleşmesine muhatap iş yerlerinde çalışan ve bu sözleşmeden insan onuruna yaraşır ücret artışı bekleyen 130 bin metal işçisinde büyük hayal kırıklığına neden olmuştur"- "Sendikamız, 14 Aralık Salı gününden itibaren, ayrıntıları daha sonra açıklanacak şekilde, iş yerleri ve kent meydanlarında eylemlere başlayacak, bu eylemler süreç içinde artarak sürdürülecektir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 14:20
Yazdır
Türk Metal Sendikası uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme için eyleme hazırlanıyor

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu, Türk Metal Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) yürütülen Grup Toplu iş Sözleşmesi sürecinde yapılan teklifin hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmadığını, sosyal diyalog kapısı açık bırakılmak kaydıyla 14 Aralık'tan itibaren iş yerleri ve kent meydanlarında eylemlere başlanacağını bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlar Kurulunun, MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde gelinen durumu değerlendirmek ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandığı belirtildi.

Türk Metal ve MESS arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 12 Ekim'de başladığı hatırlatılan açıklamada, bugüne kadar geçen 60 günlük yasal sürede yapılan 5 oturum sonucunda sözleşme taslağındaki 49 maddenin kabul edildiği, 75 maddede ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

MESS'in, son oturumda, Türk Metal'in teklifine karşılık ilk 6 ay için yüzde 12, diğer 6 aylık periyotlar için enflasyon oranında, sosyal haklara ise ilk yıl için yüzde 19,25, ikinci yıl için enflasyon oranında artış önerdiği belirtilen açıklamada, kabul edilemez bulunan bu teklif üzerine sözleşme masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağı tutularak resmi arabulucu sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "MESS'in hayatın ve ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan bu teklifi, toplu iş sözleşmesine muhatap iş yerlerinde çalışan ve bu sözleşmeden insan onuruna yaraşır ücret artışı bekleyen 130 bin metal işçisinde büyük hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunun, üyesi metal işçilerinden aldığı güçle, bu yaklaşıma karşı mücadele etmekte kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Sendikamız sosyal diyalog kapısını açık bırakmak kaydıyla yasal ve meşru eylemlere başlayacak, bu konudaki kararlılığını ortaya koyacaktır. Sendikamız, 14 Aralık Salı gününden itibaren, ayrıntıları daha sonra açıklanacak şekilde, iş yerlerinde ve kent meydanlarında eylemlere başlayacak, bu eylemler süreç içinde artarak sürdürülecektir. Bu amaçla, fabrikalarda ve iş yerlerimizin bulunduğu kentlerin meydanlarında kitlesel basın açıklamaları yapılacak, halkımızın metal emekçilerinin bu kutsal mücadelesine desteği sağlanacaktır. Türk Metal Sendikası üyeleri yine 14 Aralık günü MESS Genel Merkezine ve MESS'in bölge temsilciliklerine siyah çelenk koyacaktır. Bu eylemlerde MESS'in bu uzlaşmaz tavrı ve sendikamıza verdiği teklif protesto edilecektir. Sendikamız 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren iş yerlerinde uygulanan fazla mesai uygulamasına son verecek, işverenin fazla mesai talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir."

- "Çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıyız"

Türk Metal Sendikasının, eylemlerini 25 Aralık Cumartesi gününe kadar kararlılıkla sürdüreceği, o tarihte yapılacak Gemlik Şubesi 4. Olağan Genel Kurulunda yeni eylem programının duyurulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Metal bu tarihten itibaren çok daha etkili eylemlere başlayacak ve alanlara inecektir. Bu eylemlerden sonuç alınamaması halinde, sürecin alınacak grev kararıyla devam edeceğini açıklayan Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin hak ve çıkarlarını koruyacak, onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam sunacak toplu iş sözleşmesini bir an önce masa başında bitirmek amacındadır.

Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, çalışma barışı ve endüstriyel ilişkiler dengesini her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak Türk Metal Sendikası üyeleri için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Başkanlar Kurulumuz, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumaya, emeğin hak ve özgürlüklerinden ve çalışma yaşamında adaletten taviz vermemeye kararlıdır."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu# Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası
'Hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak'
'Hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak'
750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının yürütmesi durduruldu
750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının yürütmesi durduruldu
TBB Başkanı Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
TBB Başkanı Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
Sağlık Sen Başkanı: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik
Sağlık Sen Başkanı: Bakan Koca ile kapsamlı görüşme gerçekleştirdik
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı
Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu

3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu

Koronavirüs nedeniyle 3 kez ölümden dönen mucize annenin 36 gün sonra ilk kez bebeğinin kokusunu içine çektiği sahneler herkesi duygulandırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.