'Muratbey Gümrük Müdürlüğümüzde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 14:28
Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde yılın 1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladıklarını belirterek, "Bu, sadece bir gümrük müdürlüğünde bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakam. İhracatta hedefleri birer birer aşacak, başarıları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız