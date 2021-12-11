Burdur'da trenin çarptığı kadının hayatını kaybettiği yere üst geçit yapılacak

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Ali Arslantaş'ın Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile söz konusu tren yolu güzergahında incelemede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Arslantaş'ın inceleme sırasında Demiryolları Bölge Müdürlüğüne demir yolunun çevresinin kapatılmasını ve Burdur Belediyesine de öğrencilerin ve vatandaşların karşıya geçerken demir yolunu kullanmadan üst ve alt geçitlerle geçebilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması talimatı verdiği kaydedildi.

Belediye Başkanı Ercengiz de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, demir yolunun alan güvenliğinin alınması ve yaya geçişinin güvenli hale getirilmesi için Vali Arslantaş başkanlığında toplantı yaptıklarını ifade etti.

Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından demir yolunun kent içinden geçen kısmının bariyerlerle tamamen kapatılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Ercengiz, belirlenen 2 noktadan 2 mahalleyi birleştirecek alt ve üst geçit yapılmasına da karar verildiğini aktardı.

Burdur'da 7 Aralık'ta çocuklarını okula bıraktıktan sonra Menderes Mahallesi'ndeki demir yolundan karşıya geçmeye çalışan Serpil Erçömek, yük treni çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.