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'Sağlıkçılara ek ödemeler şaka gibiydi, meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız'

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemeler şaka gibiydi. Meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 14:30
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'Sağlıkçılara ek ödemeler şaka gibiydi, meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız'

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde İYİ Parti Grubu adına İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican söz aldı.

Çok sayıda sağlık çalışanının özellikle de doktorların yurt dışına göç etmeye başlamasının sağlık sistemi açısından çok büyük bir tehlike olduğunu belirten Andican, "Çalışanlara cüzi iyileştirmeler yaparak bunun önüne geçmek mümkün değildir. Onların çalışma şartlarını, ekonomik şartlarını ve ortamlarını dünya standartlarına uygun hale getirme zorunluluğu vardır." dedi.

Tıp fakültelerinin borç içerisinde yüzdüğünü ve borçlarını ödeyemediklerini aktaran Andican, tıp fakültelerinin, üniversitelerin kalitesi tutturulmadığı sürece mezun edilen doktorların da kalitesinin yükseltilemeyeceğini savundu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ise sağlıkta şiddetin arttığını, Kovid-19 salgını sürecinin başarısız yönetildiğini öne sürdü. İktidarın Türkiye'nin içinde bulunduğu sağlık krizinin farkında olmadığını öne süren Cesur, şunları kaydetti:

"Bakın 'Omicron' kapımıza kadar, Yunanistan'a kadar geldi, bununla ilgili yeni bir salgın stratejimiz var mı? Bunları da bizimle paylaşın lütfen. BioNTech etkinliğinin 6'ncı aydan sonra azaldığına dair yayınlar var. Dünya 3'üncü dozu aşılıyor; biz 3'üncü doz ne olacak bununla ilgili bilgi almak istiyoruz. TURKOVAC'ı bekliyorsanız da büyük hata yapıyorsunuz. Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemeler şaka gibiydi. Meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız. 39 branşta 800 bin sağlık çalışanı bekliyor. Sağlık çalışanına en çok ihtiyaç olan dönemde neden yapmadınız bu atamaları, bunu soruyoruz. Şehir hastanelerine bu yıl ödenen parayla 10 bin lira maaşla 136 bin sağlık çalışanı istihdam edebilirdik."

- "Kültürümüzün birer aynası olan şehirlerimize zararlar verilmiştir"

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye'nin yüz ölçümünün büyük çoğunluğunun deprem riski altında olduğunu anımsattı. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde depremlere karşı kayda değer bir kentsel dönüşüm veya hazırlıktan bahsetmenin mümkün olmadığını ileri süren Ergun, "Milyonlarca yapı depreme karşı dayanıksız bir vaziyette beklemektedir. İktidarın rant projeleri için, tarihimizin ve kültürümüzün birer aynası olan şehirlerimize karşı adeta düşmanca bir anlayışla emsalsiz zararlar verilmiştir." diye konuştu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da sadece iklim ve çevre politikalarının değil ekonomi, sanayi, eğitim, istihdam piyasaları, vergi, dış ticaret, sosyal koruma politikalarının da kökünden değiştirilmesi gerektiğini savundu. İklim değişikliğiyle mücadelenin sadece başkanlık kurmakla olmayacağını iddia eden Sıdalı, "Bakanlığa bağlı bir başkanlıktan daha etkin, lider bir kuruma yani ekolojik geçiş bakanlığına ihtiyacımız var. Çünkü dünya bugün ikiz dönüşümün eşiğinde. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm eş zamanlı ve kol kola ilerliyor. Tüm sektörleri yatay kesen dijital ve yeşil dönüşüm, sadece çevreci değil aynı zamanda ekonomik bir dönüşümü de temsil ediyor yani romantik değil gerçekçi." değerlendirmesini yaptı.

Sıdalı, milli eğitim müfredatında iklim değişikliği dersi bulunmadığını belirterek "Ocak ayındaki İklim Şurası'na şimdiden çağrı yapıyoruz, iklim değişikliğinde belirleyici platform olan Şura'da bu kararı lütfen alın." dedi.

- "Çocuk yaşta evlilik derin bir toplumsal yaradır"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, kız çocuklarının geleceğini tehdit eden çocuk yaşta evliliklere ilişkin, "Çocuk yaşta evlilik alelade bir olgu değildir, geçmiş ve gelecekteki toplumsal sorunları içinde barındıran derin ve önemli bir toplumsal yaradır, ülkelerin gelişmesi önünde önemli bir engeldir. Reşit olmayanla evlilik sıklığı dünyada azalmakla beraber ülkemizde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Çocuk yaşta evliliklerde kızların köle olarak kullanıldığını vurgulayan Kabukçuoğlu, "Çocuk yaşta evliliğin önüne geçmede eğitim çok önemlidir. 'Baba beni okula gönder' ve 'Haydi kızlar okula' çok yerinde projelerdir. Çocuk yaşta evlilik pek çok sosyal ve teknik çözümlemeler gerektirmektedir ancak önümüzdeki yolsuzluk ve yoksulluk bütçesi bunlara cevap vermekten uzaktır." diye konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise memurların her yıl toplu sözleşmede kaybettiklerini söyledi. Memurlara ve işçilere 2022'de yüzde 36,2 zam yapılması gerektiğini dile getiren Yokuş, "Toplu sözleşmeleri tekrar gözden geçiriniz. Asgari ücret bunun çok üstünde olmalı." dedi.

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Emeklilerin maaşlarını da eleştiren Yokuş, "Emeklilerin maaşını asgari ücrete kadar çıkaracaksınız, emeklinin durumunu düzelteceksiniz. Asgari ücret en az 4 bin olmalı ama 6 ayda bir tekrar oturmalısınız; çünkü bu ekonomik hıza, bu enflasyon hızına, bu zam furyasına yetişmek mümkün değil. 6'ncı ayda bir yüzde 20 daha zam yapmanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

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#aylin cesur# sağlıkçı ek ödeme# genel kurul
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