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'Hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak'

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, "Bu meslek ve meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 14:46
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, "Bu meslek ve meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak." dedi.

Sağkan, Türkiye Barolar Birliği Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında önceki dönem kurul üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasına, "Bu görevimizi tamamlayıp, bir başka arkadaşımıza, arkadaşlarımıza devrederken burada bulunmaktan onur duyacağım ve o devir teslim töreninde burada sizinle olacağım." sözleriyle başlayan Sağkan, "Çünkü kurumların gelenekleri çok zor oluşur. Ancak o gelenekleri devam ettirmek, oluşması kadar kıymetlidir." diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği ve baroların Türkiye'nin en önde gelen kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri olduğunu ifade eden Sağkan, "Bu örgütlere en son bizim zarar vermemiz gerekir. Türkiye Barolar Birliği artık yeni dönem itibarıyla geçmişinden getirdiği geleneklerine sahip çıkan ancak yenilikleri de en önde takip eden kurum olacaktır." ifadesini kullandı.

"Birliği yönetmek değil, birlikte yönetmek" sloganıyla yola çıktıklarını anımsatan Sağkan, adaylık süreci ve çalışmalarda bu anlayışa uygun şekilde demokratik teamülleri öne koyarak hareket ettiklerini söyledi. Sağkan, "Türkiye Barolar Birliğinin bundan sonraki yönetim anlayışının ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dille değil, yola çıkış felsefesine uygun şekilde hep birlikte, tüm barolarımızla, barolarımızın öncülüğünde 150 bin avukatımızla demokratik teamüllere uygun şekilde yürütüleceğinin sözünü vermek istiyorum." dedi.

Bu anlayışla yola çıktıktan sonra tarihi bir genel kurul yaşandığını vurgulayan Sağkan, şöyle devam etti:

"Bu genel kurulun bizlere verdiği çok önemli ödevler, anlattığı çok kıymetli unsurlar var. Şunu gördük ki bu tarihi genel kurulda tüm baroların hep birlikte çoklu baro adı altındaki bu garabet yasaya bir karşı çıkışı vardı. Aradan geçen sürede bu karşı çıkışın hiç değişmediği gibi çok da kuvvetlendiğini gördük. İstanbul'da bir 2 nolu baro kurulduğu halde, Ankara'da kuruluş genel kurullarını 1.5 yılın sonunda yaptıkları halde barolarımızın tamamının bu garabet yasaya karşı çıkışlarının devam ettiğine ve Türkiye Barolar Birliğine de bu konuda ciddi bir görev verdiklerine şahit olduk. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak Türkiye Barolar Birliğinin 36. Olağan Genel Kurulunun bize verdiği görev ve yetkiyi en etkili şekilde kullanacağımızı ifade etmek istiyorum."

-"Türkiye Barolar Birliğini çok etkili şekilde yanı başlarında bulacaklar"

"Yeni bir dönem, yeni bir anlayışla başlayacak" dediklerini belirten Sağkan, şunları söyledi:

"Bugün itibariyle Türkiye Barolar Birliğinin kapıları bütün avukatlara açılmıştır. Bugün itibariyle Türkiye Barolar Birliğindeki avukatlara kısıtlı alanlar artık kaldırılmıştır. Artık Türkiye'deki tüm avukatlar Türkiye Barolar Birliğine girerken duyarlı kapılardan, X-Ray cihazlarından geçmek zorunda kalmayacaklar. Artık gerçekten bu meslek ve meslektaşlarımız için etkin şekilde mücadele etmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Bu ülkede hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak.

Mazbatamızı aldığımız an itibariyle başlattığımız süreçte Türkiye'deki avukat hakkı ihlallerine müdahale etmeye başladık. Artık hiçbir ayrım gözetmeksizin bu ülkedeki avukatlar bir hak ihlali ile karşılaştıklarında o il barosuyla birlikte aynı zamanda Türkiye Barolar Birliğini de çok etkili şekilde hemen yanı başlarında bulacaklar. Ne bir adım önlerinde olacağız ne de bir adım arkalarında tam da yanı başlarında duran bir Türkiye Barolar Birliği olacak. Ama aynı zamanda ülkemiz büyük bir hukuksuzluk sarmalının içerisindeyken sesini çıkartmadığı gibi maalesef bazı açıklamalarıyla bu hak ihlallerini meşrulaştıran anlayışa karşı artık hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, başta adil yargılanma ilkesi olmak üzere en temel hak ve özgürlükleri en üst perdeden savunacak, barolarla, 150 bin avukatımızla birlikte demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nde özgürce yaşamanın teminatı olacak bir Türkiye Barolar Birliği, devir teslim töreninin yapıldığı an itibariyle hayata geçmiştir."

-"Birlikte yöneteceğiz"

"Birlikte yöneteceğiz." ifadesini yineleyen Sağkan, birlikte mücadele edilmesi halinde başarılamayacak hiçbir iş olmadığını vurguladı.

Toplantıda yer alan Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin temsilen burada olduğunu ifade eden Sağkan, toplantıya katılanlara, "Bundan sonra yönetim, denetleme ve disiplin organları sizlersiniz. Türkiye Barolar Birliğini de siz yöneteceksiniz. Türkiye Barolar Birliğini 150 bin avukat denetleyecek artık. İdari ve mali yönden şeffaf bir Türkiye Barolar Birliğini hayata geçireceğiz. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu da sizlersiniz. Bundan sonra hep birlikte yöneteceğimiz bir Türkiye Barolar Birliği var. Biliyorum ki bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayacaksınız." dedi.

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Bu arada toplantı öncesi önceki kurul üyeleri, yeni kurul üyelerine cübbelerini giydirdi.

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#Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Ramiz Erinç Sağkan
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