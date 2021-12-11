AK Parti'li Yazıcı'dan 'Asgari Ücret' açıklaması

Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
Hasta, diş hekimi ve hemşireyi hastanelik etti
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Merkezi yönetim brüt borç stoku 40 günde 625,86 milyar TL arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'li Yazıcı'dan 'Asgari Ücret' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını önümüzdeki hafta başında sanırım bitirecek. Bu konuyla ilgili fazla ileri bir şey söylememize gerek yok. Bunun bir matematiksel boyutu var, bir de imkan boyutu var. Biz süreçleri rasyonel bir yaklaşımla sevk ve idare ediyoruz, yönetiyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 15:10
Yazdır
AK Parti'li Yazıcı'dan 'Asgari Ücret' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündemde ekonomik sorunlar ve konular olduğunu belirterek "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını önümüzdeki hafta başında sanırım bitirecek. Bu konuyla ilgili fazla ileri bir şey söylememize gerek yok. Bunun bir matematiksel boyutu var, bir de imkan boyutu var. Biz süreçleri rasyonel bir yaklaşımla sevk ve idare ediyoruz, yönetiyoruz." dedi.

Yazıcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı" kapsamında, "AK Parti'nin Demokrasi Yolculuğu ve Lider" konulu ders verdi.

Hayati Yazıcı, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Muğla'ya geldiğini söyledi. Gittiği illerde AK Parti'nin demokrasiye sağladığı katkılar ve liderlik üzerine sunum yaptığını belirten Yazıcı, "Partimizin kuruluş sürecinden bu yana yaşadığımız, karşılaştığımız sorun noktalarından kısmi örnekler ve kesitler sunmak suretiyle bir hafıza tazelemesi yaptık. Partimizin Türk siyasi hayatında sağladığı kazanımları, siyaset tarzı, icra ettiği konularla ilgili paylaşımda bulundum." diye konuştu.

Bugün Türkiye'nin gündeminde bütçe ve asgari ücret konusu bulunduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Gündemde ekonomik sorunlar ve ekonomik konular var. Cumhuriyet Hükümeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulamaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında kabine bu konularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını önümüzdeki hafta başında sanırım bitirecek. Bu konuyla ilgili fazla ileri bir şey söylememize gerek yok. Bunun bir matematiksel boyutu var, bir de imkan boyutu var. Biz süreçleri rasyonel bir yaklaşımla sevk ve idare ediyoruz, yönetiyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin var olan sorunlarını da bu bakış tarzıyla bir taraftan planlıyor bir taraftan da icra aşamasına koyuyoruz."

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla çok önemli bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Yazıcı, ülkenin üç kıtanın merkezinde bir konumda olması sebebiyle coğrafi ve stratejik üstünlük sağladığını dile getirdi. Coğrafi ve stratejik üstünlüğe sahip ülkelerin hamle yapabilmesi, gücünü daha da pekiştirebilmesinin en önemli unsurunun liderlik olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Türkiye bu unsura da sahiptir ve bunun adı da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim Akdeniz çanağında, mavi vatanda sergilediğimiz duruş, hemen yanı başımızda Suriye ve Irak'ta ki gelişmeler karşısındaki duruşumuz dünya platformlarında hak ve özgürlükler bağlamında insanlığın kazanımı, ortak değeri anlamında sergilediğimiz tutum bu liderlik gücüyle bağlantılı." ifadelerini kullandı.

Teşkilatçılığın AK Parti siyasetinin en temel gücü olduğunu anlatan Yazıcı, AK Parti'yi ayakta tutun omurganın ise teşkilatları olduğunu kaydetti.

Yazıcı, 2023 seçimlerine giderken siyasi partiler kanunu seçim mevzuatına ilişkin beklentiyi çok yüksek söyleyenler olduğunu, bunun yüksek düzeyde olmadığını, belirli bir ölçekte olduğunu, bir kısmının kamuoyu ve basınla paylaşıldığını ve çalışmaların da artık son aşamasına geldiğini belirtti. Çalışmaların Cumhurbaşkanına sunulup görüşü alındıktan sonra Cumhur İttifakı paydaşı MHP ile de paylaşılacağını anlatan Yazıcı, daha sonra bir teklif şekline dönüştürüp Meclise sunulacağına işaret etti. Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili takvim seçimden en az 1 yıl önce yürürlüğe girmesini sağlayacak bir takvim uygulaması gerekli. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Ülke ve vatan hepimizin. Siyaset değerler üzerinden değil proje üzerinden yapılır. Türkiye'de siyasi partiler rekabeti proje üzerinden, ülkenin sorunlarına çözüm üretme bağlamında öngörülerini, vizyonerliklerini ortaya koymak için gerçekleştirmesi gerekir. Ortak değerler hepimizin. Vatan, bayrak, devlet hepimizin. İnsanlık olarak 84 milyonun kardeşliği çok önemli bir gücümüzdür. Bunları da gözetmek suretiyle inşallah 2023'te tekrar milletin tartısında siyasi partiler yerlerini alacak millet takdir edecek."

"Bu hikayenin kahramanı sensin" sloganıyla il ve ilçe, ana kademe, kadın ve gençlik kolları başkanlıklarına bağlı yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen teşkilat içi eğitim programında, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ömer İleri ve Vehbi Vakkasoğlu da çeşitli başlıklarda sunumlar gerçekleştirdi.

Programın açılışında AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de konuşma yaparak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#AK Parti# Hayati Yazıcı#
'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruldu
'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruldu
Malatya'ya yeni Adalet Sarayı yapılacak
Malatya'ya yeni Adalet Sarayı yapılacak
Belediye başkanı olduğunu kimse anlamıyor
Belediye başkanı olduğunu kimse anlamıyor
'Sağlıkçılara ek ödemeler şaka gibiydi, meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız'
'Sağlıkçılara ek ödemeler şaka gibiydi, meslektaşlarımızın haklarını koruyamadınız'
Ak Parti seçim için 'daraltılmış bölge' uygulamasından vazgeçti
Ak Parti seçim için 'daraltılmış bölge' uygulamasından vazgeçti
'Millet İttifakı yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişiler atıyor'
'Millet İttifakı yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişiler atıyor'

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu

3 kez ölümden dönen anne, bebeğine kavuştu

Koronavirüs nedeniyle 3 kez ölümden dönen mucize annenin 36 gün sonra ilk kez bebeğinin kokusunu içine çektiği sahneler herkesi duygulandırdı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.