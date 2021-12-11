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Polisi, telsize öldüresiye döven sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir'de, gürültü yaptığı için kendisini uyaran polis memuru Ali Ü.'yü (55) elinden aldığı telsizle başına defalarca vurup, ağır yaralayan Kadir B. (27) hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Telsizin 'silah' kabul edildiği savcılık mütalaasında; tutuksuz yargılanan ve saldırı anları güvenlik kamerasına yansıyan sanığa verilecek hapis cezasının, Ali Ü.'nün kamu görevlisi olması nedeniyle 1 kat, yüzde sabit iz bıraktığı için de yarı oranında artırılması talep edildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Aralık 2021 15:26
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Polisi, telsize öldüresiye döven sanığa 4 yıla kadar hapis istemi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Ali Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde, yüksek sesle telefonla konuştuğu gerekçesiyle Kadir B.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Kadir B., saldırdığında yere düşüp, bayılan polis memuru Ali Ü.'nün başına, elinden aldığı telsizle defalarca vurdu. Saat 04.30 sıralarında yaşanan olaya, yakındaki kurumun güvenlik görevlisi Numan U. (29) müdahale etti. Numan U., saldırganı durduramayınca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Kadir B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Kadir B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kadir B., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilirken, ağır yaralanan polis memuru Ali Ü. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

TANIK KOMİSER YARDIMCISI: BİRÇOK KEZ VURDUĞUNU GÖRDÜK

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına, hakkında adli kontrol kararı bulunan sanık Kadir B. katılmazken, polis memuru Ali Ü. ile avukatlar yer aldı. Duruşmada olaya ilk müdahale eden komiser yardımcısı S.G.G., tanık olarak ifade verdi. Olay yerine gittiklerinde sanığın, polis memuruna birçok kez elindeki cisimle vurduğunu gördüklerini anlatan S.G.G., "Bizi özel güvenlik görevlisi olduğunu anladığımız kişi panik halinde karşıladı. İlk gittiğimizde polis üniformalı birinin yerde yattığını, diğer şahsın da üzerinde olduğunu ve elinde bir siyah cisim olduğu halde yerdeki kişiye kafa bölgesine birçok kez vurduğunu gördük. Üzerinden almaya çalıştık. Onu üzerinden aldık, muhtemelen sanık madde etkisi altındaydı. Bizim elimizden kurutup yine yer de yatan kişiye doğru gitmeye çalışıyordu fakat müdahale ettik ancak sürekli elimizden kurtulmaya çalıştı. Yerdeki kişi ambulans gelinceye kadar yerden kımıldayamadı, hareketsiz yatıyordu. Gözleri açıktı, ona 'Beni duyuyor musun?' dedim. Gözlerini kapattı, bir daha açmadı daha sonra ambulans geldi" dedi.

TELSİZ 'SİLAH' SAYILDI

Tanık ifadelerinin ardından Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi savcısı, sanık Kadir B. hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, saldırıda kullanılan telsiz 'silah' kabul edildi. Polis memuru Ali Ü.'yü eline aldığı polis telsiziyle defalarca başına vurarak yaralayan Kadir B. hakkında, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca savcılık tarafından Ali Ü.'nün kamu görevlisi olması nedeniyle sanığa verilecek cezanın 1 kat, yüzde sabit iz bıraktığı için de yarı oranında artırılması istendi. Duruşma sonunda Ali Ü.'nün, sanığın tutuklanmasına ilişkin talebi ise kabul edilmedi. Heyet, duruşmayı tarafların mütalaaya karşı hazırlanmaları için erteledi.

OLAYI HATIRLAMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Öte yandan davanın 2'nci duruşmasına katılan sanık Kadir B., verdiği ifadede, aşırı alkollü olduğu için olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, "Net olarak hatırladığım bir şey yok. Aşırı alkollüydüm ve telefonda husumetli olduğum kişilerle konuşuyordum. Olaylara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayı daha sonra medyadan öğrendim. Mahkeme huzurunda müştekilerden özür dilemek istiyorum. Olayda telsiz ve kaymakamlık aracında meydana gelen zararı da karşılamak istiyorum. Çok pişmanım" demişti.

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