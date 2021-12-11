Şehit Uzman Çavuş Aksöz, Nevşehir'de toprağa verildi

Bu keçi günde 12 litre süt veriyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi, günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin Veteriner Hekimi Atakan Ata, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3-4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.