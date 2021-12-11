Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı

Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
Mardin'de polisin aracına tuzaklanan bombanın failleri yakalandı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
İzmir'de lisede taciz iddiası: Öğretmen görevden alındı
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
AK Parti'nin teklifi hazır: Stokçulara 2 milyon TL ceza!
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
Gram altın adım adım 800 TL'ye gidiyor
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'den Altaylı'ya sert cevap
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Jandarmanın 'su altı telsizi' akvaryumda tanıtıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, su altı telsizini akvaryumda tanıttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 17:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"ndeki standında tanıtılan su altı telsizi ile silah simülatörü, teknoloji meraklılarından tam not aldı.

ASELSAN'ın jandarma için ürettiği su altı telsizi, asayiş uygulamalarında kimlik sorgulaması yaparken diğer yandan doğal afetlerde yaşanan iletişim kesintisi sırasında mobil ile ev telefonlarıyla kesintisiz görüşme imkanı sağlıyor.

Jandarmanın atıcılık eğitimlerinde kullanılan silah simülatörü, mühimmat kullanımı ve zamandan tasarruf ederek atıcılara, silah tutuş şekli, tetiğe basılması ve doğru kabza kavrama gibi konularda bilgilendirmede bulunuyor.

AA muhabirine, su altı telsize ilişkin bilgi veren Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Arsoy, telsizin kullanımının kolay olduğunu, bas-konuş yöntemiyle çalıştığını belirtti.

Telsizin analog olduğunu ifade eden Arsoy, "Suya dayanaklı bir telsizdir. Suyun altında bir metreye kadar iletişim sağlayabilmektedir. Şu anda bastım iletişim gitti ve orada ışık yandı. Ayrıca analog olduğu için bununla da kimlik sorgulaması yapabiliriz. Genelde komandolar ve asayiş sorgulaması yapan jandarma personelleri kullanıyor. 2023 yılında üretimleri biter. ASELSAN ile jandarmanın Ar-Ge çalışması sonrası üretildi." diye konuştu.

- Atıcılık hataları düzeltiliyor

Silah simülatörünün çalışma yöntemi hakkında bilgi veren Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Onur Erdağ ise cihazı özel operasyon timlerinin eğitimi sırasında aktif olarak kullandığını aktardı.

Erdağ, simülatör ile gereksiz mühimmat kullanımının önüne geçildiğini belirterek, "Cihaz, atıcının gerçek mühimmat ile atış yapmadan önce temel atıcılık kurallarına uyup uymadığı konusunda bize veriler sunmaktadır. Atıcının yapmış olduğu hataları, hızlı tetik çekme, yanlış kabza kavrama, atış pozisyonundaki hataları bize bildirmektedir. Bunun neticesinde atıcının gerçek atış sahasındaki atıcılık esaslarını düzeltmesini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
#atıcılık# Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri# Jandarma Genel Komutanlığı# silah simülatörü# su altı telsizi
Jandarma için geliştirilen yaka kamerası suçluları tespit ediyor
Jandarma için geliştirilen yaka kamerası suçluları tespit ediyor
Şehit Altuğ Verdi'nin ismi Rize'de yaşatılacak
Şehit Altuğ Verdi'nin ismi Rize'de yaşatılacak
Burdur'da trenin çarptığı kadının hayatını kaybettiği yere üst geçit yapılacak
Burdur'da trenin çarptığı kadının hayatını kaybettiği yere üst geçit yapılacak
Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
Bakan Nebati, iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Türkiye, iklim krizi ile mücadelesini 'İklim Değişikliği Başkanlığı' ile güçlendirecek
Türkiye, iklim krizi ile mücadelesini 'İklim Değişikliği Başkanlığı' ile güçlendirecek

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Bu keçi günde 12 litre süt veriyor

Bu keçi günde 12 litre süt veriyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi, günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin Veteriner Hekimi Atakan Ata, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3-4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.