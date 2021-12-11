Pakdemirli: Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek. Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın." dedi.

Bakan Pakdemirli, Balçova Termal Otel'de AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi'nin İzmir Eğitim Programı'nda partililerle buluştu.

Pakdemirli, toplantıdaki konuşmasında, bütün dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini, Türkiye'de de vatandaşı ve üreticiyi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalıştıklarını ifade etti.

Dünyanın değiştiğini, sınırların ortadan kalktığını kaydeden Bakan Pakdemirli, milletlerin algı ve beklentisinin de değiştiğini, daha üretici, yenilikçi ve paylaşımcı bir yapının ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti'nin vesayete karşı çıkarak sessiz bir devrim yaptığının altını çizen Pakdemirli, "Bütün dünyadaki analizler şunu gösteriyor ki 2030 sonrasında Türkiye, dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline gelecek. Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın. Kendine muhalefet bir muhalefetimiz var. Kendini itibarsızlaştıran bir muhalefet ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, muhalefetin millete hizmet etmek gibi bir amacının olmadığını savunarak, "Onların bütün siyaseti AK Parti'ye sövmek , Recep Tayyip Erdoğan'ın gidişine oynamak. Bunun dışında bir siyasetleri yok. Bu siyaset bundan önce işe yaramadığı gibi bundan sonra da işe yaramayacaktır." dedi.

- "İktidardan 3 oy daha çalmak için"

AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetler verdiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderidir diyoruz. 2023 seçimleri çok önemli. Biz 19 yılda sessiz bir devrim yaptık. Türkiye'de görülmemiş hizmetler yapıldı, tarihi fırsatlar yakalandı. Çileli ve engelli yollardan hep birlikte geçtik. Bu sessiz devrim çoğunluğun sesiydi.

Sessiz devrim yaptık ama anlatamadık. Muhalefete göre ülkede ne tarım ne bir şey kalmış. Bütün rakamları önlerine koydum. Muhalefete 'Siz yalan söylüyorsunuz.' dedim. Verileri gösterdim. 'TÜİK'ten mi aldın' dediler. Siz iktidara gelemezsiniz ama geldiğinizi varsayalım bu kurumlar size de lazım. Onların bizim yaptığımız işleri gölgelemek dışında yaptıkları bir iş yok.

Katar ile teknik iş birliği anlaşması imzalandı su alanında. Cahiller demiyorum çünkü bilerek yapıyorlar. Diyorlar ki 'Türkiye'nin suyunu Katar'a ulaştıracaklar.' Türkiye'nin suyunu Kıbrıs'a zor ulaştırıyoruz. Büyük yalan söylüyorlar. Niye? İktidardan 3 oy daha çalmak için."

Pakdemirli, muhalefet partilerinin orman şehitlerinin üzerinden de siyaset yapmaya çalıştığını dile getirerek, birçok gelişmiş ülkenin aylarca söndüremediği yangınları söndürdüklerini kaydetti.

Yangın söndürmenin uçak meselesi olmadığını söyleyen Pakdemirli, "Bu iş uçak meselesi, adet meselesi değil, gönül meselesi. Bizim gönül vermiş bir orman teşkilatımız var." dedi.

Pakdemirli, konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığının hizmet ve projeleri hakkında da bilgiler verdi.