Bakan Koca: Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor
Bakan Koca: Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
'Hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz'
'Hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz'
'CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor'
'CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor'
Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz'

Kurtulmuş, "Türkiye'de bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarı seyretmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz. Ekonomide ortaya ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde nasıl tekliflerin alınacağının farkındayız ve kalem kalem üstünde çalışacak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 18:09
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Trabzon'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni ekonomik yöneliş içinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Türkiye bir daha yüksek faiz, düşük kur, enflasyon sarmalının içine düşmeyecektir. Bu anlamda Türkiye üretim maliyetlerinin geriletilmesi bakımından faiz meselesini önemsiyor ama esas olarak Türkiye üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı yeni bir politik perspektifte hareket edecektir. İnşallah şartlar ne olursa olsun Türkiye üretmek, ihracat etmek, yapmak, büyümek ve yatırıma önem vermek perspektifinden vazgeçmeyecektir. Bu yönelişin en temel özelliklerinden birisiyse Türkiye de bir daha başta IMF olmak üzere uluslararası ekonomik vesayet kuruluşlarının hiçbirisinin gölgesine girmeyecek, onların bir şekilde yönlendirdiği bir ekonomi olmaya düşmeyecektir" diye konuştu.

'HAYAT PAHALILIĞININ VATANDAŞI ETKİLEDİĞİNİ BİLİYORUZ'

Dünya genelinde doğal gaz, akaryakıt gibi emtia fiyatlarıyla gıda ve endüstride kullanılan metallerin fiyatlarında 9 kata kadar yaşanan artışın ülke ekonomisine yansıdığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'de bu yeni dönemde özellikle enflasyonun yukarı seyretmesi ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz. Ekonomide ortaya ne tür sonuçlar çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğini, vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde nasıl tekliflerin alınacağının farkındayız ve kalem kalem üstünde çalışacak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ'

Numan Kurtulmuş, asgari ücret, memur maaşlarında yapılacak artış ile çiftçilere verilecek kuralık desteklerine de değinerek şunları söyledi:

"Devam etmekte olan asgari ücret konusunda herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022'nin başından itibaren uygulanacaktır. Tüm kamu çalışanlarını etkileyecek şekilde memur maaşlarında enflasyonun altında olmayacak bir gelişmeyle ücretlerin iyileştirilmesi için de ilgili bakanlıklarımız titizlikle çalışıyorlar. Kamu personeli konusunda da enflasyonun üstünde bir artış sağlanacaktır. Daha önce açıklanan esnaf, KOBİ ve diğer ilgili bu işten bir şekilde etkilenen kesimlere bu sürecin olumsuz etkilerini ortadan kaldırılmasını temin etmek için şimdiye kadar 780 milyar liralık destek verildi. Bütün kesimlere verilen destekler artarak devam ediyor. Özellikle bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilere verilen kuraklık desteğinin verilmesiyle ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlamıştır. 2.6 milyar TL çiftçilere kuraklık desteği verilecektir. Ayrıca desteklerden alınan vergilerin yine çiftçilerimize iade edilmesiyle ilgili devlet 4.6 milyar TL ilave gelirden de vazgeçerek çiftçilere aktaracaktır."

'İNSAN HAKLARI TAZMİNAT KOMİSYONU KURULACAK'

Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek yeni reform paketinin içeriğini de açıkladı. İnsan hakları ve kadın hakları konusunda hukuki reformlar yapılacağını söyleyen Kurtulmuş, "İnsan hakları alanında, Adalet Bakanlığı bünyesinde 'İnsan Hakları Tazminat Komisyonu' kurularak hak ihlalleri nedeniyle müracaat eden vatandaşlarımızın hak ihlalleriyle ilgili kendi kişisel haklarını arayabilmelerinin hukuki zemini parlamento onaylarsa genişletilmiş olacak" dedi.

Kadınları ısrarlı takibin suç kapsamına alınacağını açıklayan Kurtulmuş, "Suç yok, taciz ve saldırı yok ama birisi tarafından ısrarla takip ediliyor. Sosyal medya üzerinden, yolda yürürken takip ediliyor. Hukuki tabir olarak kullandığımız ısrarlı takibin de bir suç unsuru haline gelmesi ve 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu' kapsamı içine girmesini inşallah bu paketle birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'PİLOT DAVA UYGULAMASI BAŞLAYACAK'

Adalet reformu kapsamında, mahkemelerin iş yükünü azaltmak amacıyla 'pilot dava' uygulamasının hayata geçirileceğini kaydeden Kurtulmuş, "Bir davanın esas alınarak, o dava üzerinde oluşan kararın içtihat haline getirilmesiyle birbirinin aynısı benzeri olan binlerce davanın kapatılıp, mahkemelerin yükünün azaltılması ve o davalarda pilot davanın verdiği karar istikametinde yürünmesiyle ilgili bir çalışmamız var. Adalet Bakanlığı'mızın TBMM bütçeden sonra getireceği bu yeni reform paketi insan haklarıyla kadın hakları alanında bizim alanımızı genişleten özgürlükçü, reformcu, hak ve özgürlükler alanını genişleten adımlarımızdan biri olacaktır" dedi.

'KÖTÜ TECRÜBE OLARAK HATIRLAYACAĞIZ'

Dolar artışının günlük fiyatları etkilediğinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Yakın zamana kadar bize siyasi tezgahlarını bile vermiyorlardı. Hayatım boyunca optimist oldum ama bu kadar zor şartlarda iyimser bakıyorum. Çok kısa bir müddet sonra her şey yerli yerine oturur, yanlış yapanlar yaptığı yanlışlarla kalır, bunların hesabını verir. Vatandaşımız güvensin. Hakikaten zor bir şey. Bizim yaşadığımızın misliyle fazlasını yaşayan gelişmiş ülkeler var. Esas mesele, doların artması dolayısıyla günlük fiyatlarda doların etkisinin çıkmış olmasıdır. Bunu farkındayız, bunu baskı altına alacak ve önleyecek mekanizmaları kurmak gerekiyor. Bunu en kolay kurulacak mekanizma, alım gücünü artıracak ve vatandaşlara verilecek desteklerle bu yükün hafifletilmesini temin etmektir. Bir müddet sonra bu yaşadıklarımızı kötü tecrübe olarak hatırlayacağız. İnşallah Türkiye daha esenlikli, güzel, ekonomik olarak çok daha iyi noktaya gidecektir. Çarşıda, pazarda sıvıyağı fiyatı şu kadar, bunum fiyatı bu kadar oldu diyorlar. Kusura bakmasınlar ama piyasada fiyatın ne olduğunu herkesten daha iyi biliyoruz çünkü acısını hissediyoruz. Hükümet sorumluluk sahibi olduğu için nihayet vatandaşımızın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir."

'BÖYLE BİR GAFI YAPMAMASI LAZIM'

AK Parti'li Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'daki konuşmasını ve tartışılan TBMM'deki el hareketini de değerlendirerek, "Siz Şanlıurfa'ya gider 'Fındığın yarısını Şanlıurfa üretiyor' derseniz millet size nasıl güvensin? Dil sürçmesidir, herkes yapabilir ama iddialı şekilde Türkiye'nin ikinci partisinin başkanı. Kendisine sorsanız yarın Türkiye'yi yönetecek. Böyle bir gafı yapmaması lazım. Meclis'te yapılan el kol hareketini millet gördü. Hem Türkiye'yi yöneteceksiniz, 84 milyonu kucaklayacaksınız, hükümetin sizce eksik bıraktığı tarafı onaracaksınız hem de Meclis'teki sinir katsayısı yüksek bir konuşma sırasında kendinize hakim olamayarak kimsenin istemediği bir hareket yapacaksınız. Millet bunları gördükçe 'Sorunlarımız var ama bunu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetleridir' diyor" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Numan Kurtulmuş# Hayat pahalılığı
Ak Parti ilçe Başkanı, skandal görüntüler için kumpas dedi
Ak Parti ilçe Başkanı, skandal görüntüler için kumpas dedi
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
Türkiye'den 3 müze Avrupa finalinde
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
Bir bürokratın bitmeyen kavgasının eseri; Bürokrant
Bir bürokratın bitmeyen kavgasının eseri; Bürokrant
İçişleri Bakanı Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak
İçişleri Bakanı Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak
Pakdemirli: Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın
Pakdemirli: Kimse bugünlere bakıp da enseyi karartmasın

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?
Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?
Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız
Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay
Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi
Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?
Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Bu keçi günde 12 litre süt veriyor
Bu keçi günde 12 litre süt veriyor
Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi, günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin Veteriner Hekimi Atakan Ata, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3-4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak
Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.