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Hobi olarak başladı, ilk şampiyonada büyük başarı elde etti

İzmir'de Evren Girgin (44), yaklaşık 1 yıl önce hobi olarak başladığı yarış pilotluğunda, ilk sezon yarışlarında dereceye girdi. AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda grubundaki 13 erkek pilot arasında Türkiye 3'üncüsü olan Girgin, bir sonraki yarışlarda daha güçlü bir otomobille katılarak şampiyonluğu hedefliyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Aralık 2021 19:24
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Hobi olarak başladı, ilk şampiyonada büyük başarı elde etti

İzmir'de, evcil hayvan ürünleri üzerine bir şirketi bulunan, evli, 1 çocuk annesi Evren Girgin, yaklaşık 1 yıl önce yarış pilotu Bahadır Sevinç (48) ile tanışarak hobi amaçlı yarış pilotluğuna başladı. Kısa sürede kendisini yarışların içinde bulan Girgin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun geçen 20-21 Kasım tarihleri arasında, virajlı dağ yollarında binek otomobillerle düzenlediği AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'na katıldı. Girgin, yarıştığı etapta 13 erkek pilot arasında 3'üncü oldu. İlk sezonunda, başarı kazandığı için memnun olduğunu ifade eden Girgin, "Ben araba kullanmayı severim. Trafikte dikkatliyimdir. Bahadır hocayla tanıştıktan sonra bu spor ilgimi çekti. Hobi amaçlı başladım ve çok hoşuma gitti. Ders almaya başladım. İlk sezonumda Türkiye üçüncüsü oldum. Haftada birkaç gün mutlaka piste çıkarım. İş yoğunluğundan bunaldığımda rahatlamak için piste geliyordum. Sonra sevdim ve sürekli gelmeye başladım. Zaman ayırmam sorun olmuyor. Tırmanma yarışları asfalt yolda ama virajları olan dağ yolunda yapılıyor. Bazı yerleri uçurumlu oluyor. Riskleri var. Ama hiçbir zaman korkmadım. Çünkü araçlar zaten çok güvenli" dedi. Girgin, bu başarının bir kadın için şaşırtıcı olmaması gerektiğini kaydetti.

KIZI DA EN GENÇ KADIN PİLOT

Evren Girgin, 16 yaşındaki kızı Derin Girgin'in kendisini izlemeye geldiğinde otomobil sporlarına ilgi duymaya başladığını belirtip, "Bahadır Hoca, ona da 'Direksiyona geçer misin' diye sordu. İlk kez burada araba kullandı. Benim sayemde merak sardı ve Türkiye'nin en genç kadın pilotu oldu. Birlikte de geliyoruz. O da çok heyecanlı. Erkek egemen bir spor. Görenler şaşırıyorlar. Ama şaşırmamalı. Neden kadınlar yapamasın ki erkeklerle eşit ortamlarda çalışıyoruz" diye konuştu.

Ailesinin ve yakınlarının kendisini hep desteklediğini dile getiren Girgin, "Eşim de beni destekliyor. Son yarışa geldiğinde, 'Evren sen bu parkuru daha önce gördün mü, emin misin, yavaş yavaş kullan' gibi uyarılarda bulundu. Bu sporda kurallara uyduğunuz takdirde bir sorun yok. Her yıl katılacağım yarışlara. Bundan sonra daha güçlü bir araçla yarışacağım ve şampiyonluk istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ'

Kentte yıllardır yarış pilotluğu yapan Bahadır Sevinç (48) önceki sezonlarda da kadın pilotları çalıştırdığını belirtip, "Evren hanımı takıma aldık ve o da çok başarılı bir sezon geçirdi. Gelecek yıl Rallycross'ta yarışacak. Rallycross'ta ve tırmanmada şanzımanla ilgili seçenekler var. Çok daha güçlü bir araçta yarışıp daha iyi dereceler yapabilir. İlk yılında bazı etaplarda daha fazla hız yapmasına izin vermedik. Ama artık tecrübe kazandı. Parkura daha hazır. Önümüzdeki yıl bambaşka bir otomobille bambaşka bir Evren gelecek" dedi.

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