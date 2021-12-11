Doç. Dr. Erüz: İklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak

Bakan Koca: Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor
Bakan Koca: Covid-19'a yakalanma endişesi giderek azalıyor
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
'Tüm sağlık personelinin maaşlarının iyileştirilmesini istiyoruz'
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
'Hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz'
'Hayat pahalılığının vatandaşımızı etkilediğini biliyoruz'
'CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor'
'CHP'li belediyeler eliyle ajanslara trilyonlarca para dökülüyor'
Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
Başhekim kendini şikayet etti! Savcılık 'suç unsuru yok' dedi
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
MSB, 'Cinsel hayat yönetmeliği' başlıklı haberi yalanladı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Doktor ve hemşireyi darp eden hasta tutuklandı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Fethiye'de 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' operasyonuna 10 gözaltı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Evliliğe kaynanaların müdahalesine sessiz kalan yandı
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
Başkent'teki 6 kişinin öldüğü kazanın detayları belli oldu
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
e-Devlet sistemi kilitlendi, herkes SGK şifresini almaya çalışıyor
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Erdoğan: Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam! 210 gram ekmek 3,5 lira oldu
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
5 milyon aracın sigortası yok, araç sahipleri sigorta indirimi istiyor
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
Asgari ücret zammı Pazartesi günü Külliye'de belli olacak
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
2022 asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar
Gençler patron olmak istiyor
Gençler patron olmak istiyor
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
Fiyat manipülasyonunu 'etiket baskı' uygulaması bitirilebilir
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
'Tehlikeli hava durumu' Meteoroloji'den 'turuncu uyarı' geldi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 20 terörist etkisiz hale getirildi
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
İlk vergi dilimi yıllık brüt asgari ücret seviyesine çekilecek
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfedildi
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Merkez Bankası'nın üçüncü dolar müdahalesinin miktarı netleşti
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Bakan Yanık duyurdu: 125 uzman yardımcısı alınacak
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Zonguldak'ta acil servisteki patlama anı kamerada
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Mesai saatinde hastaneye giden işçiye kötü haber!
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Vaka sayıları 18 bin 500 sınırına geriledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Doç. Dr. Erüz: İklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Doğu Karadeniz'de iklim değişikliği etkilerinin sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere neden olduğunu belirterek, "Derelerin taşkınları artacak, bunu bekliyoruz, biliyoruz. Kırsal yerleşimi, sanayileşmeyi, şehirleşmeyi dere yataklarından mutlaka uzaklaştırmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 11 Aralık 2021 19:26
Yazdır
Doç. Dr. Erüz: İklim değişikliği ile sel ve heyelanlar artacak

Doğu Karadeniz'de son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıpları ile alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri ile hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede değişen yağış rejimlerinin ani sel ve heyelan risklerini artırdığı belirtildi.

'YENİDEN STRATEJİ BELİRLEMELİ'

Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinin getirdiği afetlere dikkat çeken KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Karadeniz'de iklim değişimi veya iklimin afaki sonuçlarını bölgemizde aşırı yağışla kendini gösteren afetlerle gördük.

Uzun vadede iklimsel olarak baktığımızda mevsimlerde kayma başladı. Canlı ekosisteminin adaptasyonuna kadar bölgede yaşayan insanların ona göre yeniden strateji belirlemeleri gerekiyor. Örneğin derelerin taşkınları artık artacak, bunu bekliyoruz, biliyoruz. Kırsal yerleşimi, sanayileşmeyi, şehirleşmeyi dere yataklarından mutlaka uzaklaştırmamız gerekiyor. Yağışlar artacak dedik. Yamaçlarda aşırı yağışa bağlı heyelan riski çok daha fazla. Heyelan riski olan yerleri önceden tespit ederek bu alanlarda hem yarma açma gibi müdahalelerin hem de yapılan yapıların önüne geçilmeli "dedi.

'BALIK AVCILIĞI DA DEĞİŞİYOR'

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğuna da dikkat çeken Doç. Dr. Erüz, "İklimi dengeleyen en önemli unsur okyanus ve denizlerdir. Karadeniz bir iç deniz. Karadeniz, dört mevsim sıcaklığı artıp azalan bir deniz. 'İklim değişiyor, balıkta mı değişecek?' deniyor. Balık avcılığı da değişiyor. Karadeniz'de su sıcaklığı artıyor. Su sıcaklığının artması canlıların sıcaklığa tolere değerlerinin değişmesi ve buna bağlı olarak da yumurtlama ve beslenme dönemi ve bir araya gelerek av verdiği toplanma dönemlerinde ister istemez bir değişiklik olacak" diye konuştu.

'OLASI RİSK ALANLARINI TESPİT EDİP ÖNLEM ALMALIYIZ'

Afet öncesi riskli bölgelerde önlem alınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Erüz, "İklim değişikliği artık bir vaka. Afet yönetmek çok doğru bir yaklaşım değil. Olay olduktan sonra biz devlet olarak çok güzel bir müdahale ile çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ama yanlış yapıyoruz. Bizim riski yönetmemiz lazım. Olay olduktan sonra afeti yönetmek çok zor ve pahalı bir olay. Olası risk alanlarını tespit edip risk olası durumlarını insanları oradan uzaklaştırmış olmamız gerekiyor. Bir yağış bir heyelan söz konusu olduğu zaman sadece doğal bir oluşum gerçekleşir ama can kaybı ve mal kaybı olmaz" dedi.

KARADENİZ'DE İLKLER YAŞANDI

Karadeniz Bölgesi'nde bu yıl iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak doğa olaylarında ilkler yaşandı. Ocak ayı sıcaklığı ortalama 5,4 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre son 50 yılda görülen en sıcak ikinci ocak ayı yaşandı. Yağışlar ise ülke genelinde normal değerlere göre yüzde 43 arttı. Şubat ayında dikkat çekici sıcaklık farkları görüldü. En düşük sıcaklık eksi 27,9 derece ile Erzurum'da ölçüldü. Rize ise 27 derece ile sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü il oldu. Mayıs ayında ise Kastamonu, Rize, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimleri ilkbaharda beyaza büründü.

91 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI KAYDA GEÇTİ

Temmuz ayında Türkiye'nin büyük bir bölümünde mevsim normallerinin üzerinde sıcak bir ay yaşandı. Son 50 yıllık periyotta ikinci en sıcak geçen ay oldu. Yağışlar normaline göre yaklaşık yüzde 16, geçen yıla nazaran ise yüzde 35 artış gösterdi. Rize ve Artvin'de yaşanan şiddetli sağanak sele dönüştü, 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Batı Karadeniz de ağustos ayında sele teslim oldu. Kastamonu ve Sinop'ta son 91 yılın en yüksek yağışı kaydedildi. Bu illerde meydana gelen sel, can kaybına ve hasara yol açtı. 11 Ağustos'taki sel felaketinde Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Karadeniz'de son 10 yılın kasım ayı ortalaması 10 derece olan deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
#
Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu
Kitap okuma tutkusuyla biriktirdiği 10 bin kitapla sahaf oldu
Tavsiyeyle işe koyuldu, 250 baş sürüsü oldu
Tavsiyeyle işe koyuldu, 250 baş sürüsü oldu
Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi
Celaleddin Harzemşah'ın öldürüldüğü yer tespit edildi
Mucize anne, kovid yüzünden üç kez ölümden döndü
Mucize anne, kovid yüzünden üç kez ölümden döndü
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
Uğur Şahin'den aşı olmadı iddialarına fotoğraflı yanıt!
Uyku süresi kişilerin genine göre değişiyor
Uyku süresi kişilerin genine göre değişiyor

Bu Habere Tepkiniz

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Hastanede müdüre ücretsiz, sözleşmeli personele ücretli yemek hukuka uygun bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, hastanede görevli bir kısım sözleşmeli personelin hasta için oluşturulmuş yemek servislerinden katkı payı ödemeksizin yararlandırılmamasına ilişkin düzenlemeyi hukuka uygun buldu.
Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Sağlık personeline şiddete artırımlı ceza uygulamasına AYM'den onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.
Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner enstitülerinde çalışmak için 10 yıldan az hizmet şartı geldi

Veteriner Enstitülerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresinin on yıldan az olması gerekiyor.
Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Vali yardımcısı 'Vali adına' disiplin cezası verebilir mi?

Danıştay İkinci Dairesi, vali yardımcısının vali adına disiplin cezası vermesinin ve itirazın vali tarafından reddedilmiş olmasının hukuka aykırılık taşımadığına hükmetti!
Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi, yazılı sınav sıralamasını bozmadı

Giresun Üniversitesi görevde yükselme sınavının sözlü sınav kısmında adaylara aynı puanı vererek, yazılı sınav sıralamasını bozmadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Bu keçi günde 12 litre süt veriyor

Bu keçi günde 12 litre süt veriyor

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'nde bir çiftlikte bulunan Halep keçisi, günde 12 litre süt veriyor. Sağılmadan önce yürümekte zorlanan keçiyi görenler şaşırırken, keçinin sahibi Adem Korkmaz da, aldığı süt karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını belirten çiftliğin Veteriner Hekimi Atakan Ata, "Normalde bir keçi bu kadar süt vermez. Halep keçilerinde günlük 3-4 litre süt sağılmaktadır. Sütün en verimli döneminde bile en fazla 4 litre süt sağılır. Bir keçinin 12 litre süt vermesine çok şaşırdık. Ben veteriner hekimim. Öğrendiğim derslerde de, gerçek hayatta da böyle bir verim görmedim. Günde 10 kilo süt veremeyen inekler var" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Teleferikte 'Muhteşem Cuma' başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında tamamen yenilenerek Uludağ Oteller Bölgesi'ne uzatılan teleferikte 'halk günü' uygulaması yeniden başladı.