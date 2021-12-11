Ameliyatlar durmuştu: Bakan Koca'dan, 3 milyar lira taahhüt
Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kesmişti. Ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu.
Kaynak : NTV
Eklenme : 11 Aralık 2021 21:00
NTV'den Melike Şahin'in habrine göre; Kamu ve üniversite hastanelerinin birikmiş borcu nedeniyle tıbbi malzeme üreticileri bir süredir malzeme tedariğini kesmişti. Ortopedi ve beyin cerrahi ameliyatları yaklaşık bir haftadır yapılamıyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun çözümü için sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Koca, 25 Aralık'a kadar firmalara 3 milyar lira ödeme yapılacağını taahhüt etti. Firmalar, kamu hastanelerine yeniden malzeme vermeye başladı. Ancak üniversite hastanelerinde sorun henüz çözülemedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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