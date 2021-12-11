Bakan Bilgin: Asgari ücret beklentileri karşılayacak, bayram havası olacak

TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık olarak yaptırdıkları asgari ücret araştırmasında işçilerin yüzde 37'sinin 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında bir ücret beklentisi olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler" dedi. 3600 ek gösterge konusunun önümüzdeki yıl çözüleceğini belirten Bakan Bilgin, "3600 gösterge sonrası sözleşmeli personel meselesini çözeceğiz, karara bağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." İfadesini kullandı.

Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri üzerinde konuşan Çalışma Bakanı Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmeleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Asgari ücret çok önemli. Bunla ilgili pek çok rakam ortada dolaşıyor. Çeşitli tahminler yapılıyor. Siyasette bunların tartışılması önemli. Asgari ücretli çalışan bazen 15 bazen 20 milyon diye rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Bu rakamlar doğru değil. Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. Bunların aileleri ile oluşturduğu bütünlüğü dikkate almamız lazım. Asgari ücret adı üzerinde çalışanların emekçilerin aldığı asgari ücrettir. Dolayısıyla bu diğer ücretleri de farklılaşmış düzeyde belirleyecek yetkiye sahip.

Bu nedenle biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla biz burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır, bunu şimdiden müjdelemek isterim. Bugün asgari ücretin daha yüksek düzeyde açıklanması daha anlamladır. Çünkü ekonomide bazı dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde geçiyoruz, enflasyon üstü ortamdan geçiyoruz, onun için asgari ücret bu kadar önem atfedilen bir ücret olmuştur. Bunu anlıyoruz.

Dolayısıyla biz bu süreci yönetirken şuna önem veriyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı emekçilerimizi korusun, aynı zamanda Türkiye'nin bu süreçte pandemi sonrası bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanma yaşadığı bir ortamda Türkiye'ye daha rahat nefes aldırsın diyoruz, bu düşünce ile rahat nefes aldıracak bir seviyede tespit edeceğimizi söylemek isterim."

"PAZARTESİ ÖĞRENİRSİNİZ"

Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi.

2022 YILINDA 3600 EK GÖSTERGE SORUNU ÇÖZÜLECEK

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda ise şunları söyledi:

"3600 mevzusu, ek gösterge mevzusu bu meseleyi teknik olarak hangi grup ne kadar kapsıyor ara kademe düzenleme gerekir mi, kriterlerin ne olması gerekir toplumda hakkaniyet duygusunu gerçekleştirecek düzenleme yapmak istiyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonunu toplayacağız, sosyal ortaklar olacak. Yüce Meclis'e göndereceğiz. 3600 ek göstergesi meselesi vaat olmaktan çıkarıp, uygulamaya sokacağız. 2022 yılında uygulamaya sokacağız diye imzaladık. Meclise geldiği zaman Meclis'in gereğini yapacağına inancımız tam. 3600 gösterge sonrası sözleşmeli personel meselesini çözeceğiz, karara bağlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."