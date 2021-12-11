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Bakanı Kurum: İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız

"Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız"- "Afet bölgelerimizin tamamında yaptığımız konutlarımızı 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz"- "Siz bugüne kadar milletin hayrına hangi işi yapmak istediniz de biz engel olduk? Tek bir örnek gösteremezsiniz. İzmir'de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 21:56
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Bakanı Kurum: İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, dünyanın küresel atık problemi ve yoğun çevre kirliliği nedeniyle bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin tüm devletleri, tüm hayatları derinden etkilediğini vurgulayan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye'de 2000'li yıllarda meydana gelen meteorolojik afetlerin sayısında 1960'lı yıllara göre 3 kat, ekonomik kayıplar açısından ise 9 kat artış olduğunu aktardı.

İklim kriziyle mücadelenin 20 yıldır kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'yle geri dönüşüm anlayışını Türkiye'nin her yerinde yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olacağını ilan etmesinin ardından "2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma" hedefini ortaya koyduklarını dile getiren Kurum, "Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız." dedi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden birinin de Marmara Denizi'nde müsilaj olarak görüldüğünü anımsatan Kurum, "22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planımızla deniz yüzeyindeki müsilajı tamamen ortadan kaldırdık. Kısa vadeli çözümlerimizi hızlıca hayata geçirdik, şimdi ise uzun vadeli, kalıcı çözümleri içeren Bütünleşik Stratejik Planımızı uyguluyoruz." diye konuştu.

- "Atacağımız adımlarla Marmara'yı kurtaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Marmara Denizi'nin "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini anımsatan Kurum, "Ekolojik değeri, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları, kültürel değerleri ile Marmara'yı koruma altına aldık. İnşallah, hep birlikte atacağımız adımlarla Marmara'yı kurtaracak, gelecek nesillerimize en doğal, en güzel, en berrak haliyle bırakacağız." ifadesini kullandı.

Salda Gölü ve çevresinin de "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edildiğini anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Salda'daki son durum şudur. Araçlar artık gölün çok uzağında, kıyısına kadar giremiyor. Araçlar otoparka park ediliyor. Çöp yığınları artık yok. İmara açıyorsunuz dediğiniz Salda'da, göl çevresinde derme çatma kaçak yapıların tamamını yıktık. Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirdik. Salda Gölü'nde su kalitesini iyileştirdik. Salda çevresinde bir çivi bile çakmadan sadece ahşap yapılarla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Salda artık çok daha güzel. Bu güzelliği hepinizin görmesini tavsiye ederim."

Bakan Kurum, yeşil koridorları, korunan alanları, dereleri, ırmakları şehir içi yeşil alanları yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birbirine bağladıklarını belirtti.

Millet bahçesi inşalarının devam ettiğini aktaran Kurum, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanda yapacakları yeni millet bahçesinin yapımına 2022'de başlanılacağını, 2023'te tamamlanacak millet bahçesinin dünyadaki en büyük şehir parklarından biri olacağını bildirdi.

Afetlerde hiçbir vatandaşı mağdur etmediklerini, kira, eşya ve taşınma yardımlarını aksatmadan yaptıklarını aktaran Kurum, şehirlerin altyapısını İller Bankası eliyle tamamen yenilediklerini ifade etti.

"Afet bölgelerimizin tamamında yaptığımız konutlarımızı 1 yıl içerisinde teslim edeceğiz." diyen Kurum, ABD veya Avrupa'da bir sel olduğunda devletin sadece o afetle mücadele ettiğini, Türkiye'de ise sadece afetlerle değil, bir de muhalefetle mücadele etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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- "Ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik"

Bugüne kadar 1,7 milyon konutun dönüşümünün tamamladığını aktaran Kurum, "Yatırım değeri 110 milyar lira olan, 130 bini İstanbul'da olmak üzere tam 330 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Bugüne kadar TOKİ'mizle 4 bin 400 şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık, ülkemize tam 1,1 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. Konut ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyacını giderdik. 178 bin konutun inşasını da hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2002'den bugüne kentsel dönüşümle, TOKİ tarafından yapılan konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik." diye konuştu.

Bakan Kurum, 54 milyondan fazla vatandaşa afetlere karşı güvenli konutlarda oturma imkanı sağladıklarını belirterek, tarihi mirasın bozulmasına da müsaade etmediklerini, 44 ilde 79 tarihi meydanı yeniden ihya ettiklerini aktardı.

"Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük ve Güçlü Türkiye" şehirlerdeki sanayi alanlarının çok daha modern ve geniş alanlara taşındığını dile getiren Kurum, köylerde üretimi, istihdamı arttıran, kalkındıran tarım köy projelerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını, 45 ayrı projede 7 bin 400 tarım köy konutunun yapımını tamamladıklarını kaydetti.

Pilot il olan Ağrı'da 10 bin 600 baş kapasiteli 314 ahırın, veteriner binalarının ve et entegre tesisinin yer aldığı, 750 milyon lira yatırım bedelli hayvancılık bölgesinin temellerini attıklarını anımsatan Kurum, Diyarbakır'da tarihi surların 50 milyon lira yatırımla restore edildiğini, Şırnak'ta Dicle Mahallesi'nde yeni yuvalar yapıldığını, Mardin'de tarihi binaların ihya edildiğini, Hakkari'de yurtlar, okullar yapıldığını söyledi.

- "Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik"

Çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kurum, "Çünkü bizim bölgede attığımız her bir adım, Kürt kardeşlerimizin umudu olmuştur. Açtığımız her yeni kapı, Kürt kardeşlerimiz için huzur olmuştur. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılmıştır. Açtığımız her millet bahçesi, çocuklarımızın neşesi olmuştur. Tamamladığımız her bir konut, sıcacık güven dolu bir yuvaya dönüşmüştür. Biz açtığımız her bir eserle, Kürt kardeşlerimizin tebessümü için mücadele ederken, siz annelerimizi feryat ettirdiniz, siz babalarımıza ağıtlar yaktırdınız. Biz Kürt kardeşlerimiz daha mutlu olsun, şehirlerimiz kalkınsın diye mücadele ederken, siz yaktınız, yıktınız, harap ettiniz. Sizin yaktığınız şehirleri biz yeniden imar ettik, yeniden inşa ettik, yeniden ihya ettik. Hiç telaşlanmayın. İsteseniz de istemeseniz de biz üretmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, teröre, teröristlere, hainlere teslim etmiyoruz, etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kendisine "3 yıldır bakansınız. Ne değişti?" sorusunun yönetildiğini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Ben neler yaptığımızı anlattım, yine anlatacağım. Siz, 25 yıldır yönettiğiniz İzmir'de bana başlattığınız 1 tane kentsel dönüşüm projesi gösterebilir misiniz? 3 yıldır yönettiğiniz şehirlerde, kaç tane kentsel dönüşüm projesi, kaç tane yeşil alan projesi, kaç tane atık su arıtma tesisi projesi başlattınız? Siz 25 yılda, Gazi Mustafa Kemal'in mağrur İzmir'ini mağdur İzmir yaptınız. 'İş yaptırmıyorsunuz' diyorsunuz. Size soruyorum, siz bugüne kadar milletin hayrına hangi işi yapmak istediniz de biz engel olduk? Tek bir örnek gösteremezsiniz. İzmir'de daha çok büyük işler yapacağız. İzmir'i CHP'nin insafına bırakmayacağız."

Kanal İstanbul üzerinden bir tehdit dili kullanıldığını kaydeden Kurum, "Bir bakıyorsunuz müteahhitler tehdit ediliyor, bir bakıyorsunuz devlet kurumları, kurumların başındaki yöneticiler tehdit ediliyor. Vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelidir ki, bizim milletimiz hiçbir zaman tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Bu zihniyet şimdi, hiçbir mahcubiyet duymadan bu aziz milletle helalleşmekten bahsediyor. Milletten özür dilemesini bilmeyenler, milletten helallik isteyemez. Bu millet size hakkını helal etmez." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Devletimiz ve milletimizle; kenetlenmiş iki el gibi bir ve beraber olacağız. O eli, gönlümüzün üstüne koyacağız. Çünkü bizim nazarımızda milletin yeri gönlümüzün en kıymetli köşesidir. Bu aziz milletin duası bize yeter." dedi.

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#2022 yılı bütçesi# Çevre Şehircilik# İklim Değişikliği# Murat Kurum# tbmm
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