Bakan Koca: 20 bin personel için kılavuz yakında yayımlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, TBMM Genel Kurulunda 'ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Omicron varyantı) Evet bizde var. Merak etmeyin. Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi, 1'i İstanbul'da 5'i İzmir'de olmak üzere"

"(Omicron varyantlı hastalar) Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif, ayaktan takip edilen, herhangi bir sorunu olmayan hastalar"

40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli gönderildi. Önümüzdeki günlerde kılavuz yayımlanacak. KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Mart ayında ise 10 bin sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız