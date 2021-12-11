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Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 11 Aralık 2021 23:46
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Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doktor ve diş hekimlerine ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler ihdas edilmişti. Bu maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın imzasıyla komisyona çekildi. Komisyon konuyla ilgili 12 Aralık tarihinde toplanacak.

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#Doktor# diş hekimleri# ek gösterge# maaş
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