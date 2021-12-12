Batılı şirketler rota değiştirdi! Siparişler Çin yerine Türkiye'ye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz ve ihracat odaklı büyüme modeli tartışmalara yol açtı. Dolar kurundaki yükseliş birçok alanda zamları beraberinde getirirken kimi bu durumun Türkiye ekonomisini zor duruma sokacağını iddia ediyor kimi ise yeni model ile cari açığın son bulacağını, dolayısıyla sabırlı olunması halinde Türkiye'nin dolara bağımlılığından kurtulacağını savunuyor. Peki bu modelin uygulayıcısı olan sanayici ne diyor? Silverline Ankastre CEO'su Mustafa Laçin yeni modelin ihracata olumlu katkısının göz ardı edilemeyeceğini ancak birçok riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

YILDIZ OLABİLİRİZ



İhracat tarafından Türkiye'nin çok büyük potansiyel barındırdığını ve Türkiye'yi büyük fırsatların beklediğini dile getiren Laçin "Bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın Çin'den dönüşü var. İngiltere, Ukrayna, Romanya gibi ülkeler dönüş yapıyor. Bu ülkeler önce yerelleşmeye gidiyor. Eğer yerelde yoksa bölge ülkelerinin kapısını çalıyorlar. Burada Türkiye, Polonya ve İtalya gibi ülkeler öne çıkıyor. Türkiye yerelleşme atağı sayesinde bugün büyük avantaj yakaladı. Son dönemde Çin'den alım yapan 10 firma ile görüştük. İngiltere ve Ukrayna'dan iki firma ile 10 milyon dolarlık bağlantı yaptık. Ocaktan itibaren sevkiyata başlayacağız. Beyaz eşyada bizim en büyük rakibimiz İtalya ve Çin. İtalya rekabette çok geri kaldı. Beyaz eşyada gerçekten yıldız olabiliriz. Çin'den yüzde 1 katma değer sağlarsak bile üretim patlaması olur" ifadelerini kullandı. Mustafa Laçin, 2021'de 2020'nin kurallarının geçerli olduğunu ancak 2022'nin kurallarının bugünden çok farklı olacağını söylüyor. Bugüne kadar dünyada yaşanan ekonomik krizlerin talep bazlı olduğuna dikkat çeken Laçin, şu an ise dünyada talep olmasına rağmen üretim konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtiyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin kendi gerçekliğinin de ekonomiyi etkilediğini vurgulayan Laçin gelecek dönem risklerini ve önerilerini ise şöyle sıraladı:

HERKES PEŞİN PARA İSTİYOR



Daha öneki krizler talep kaynaklıydı, şimdi talep var ama bunu karşılayamıyoruz. Tedarik zinciri kırıldığı için ham madde bulmak zor. Emtia, navlun ve enerji fiyatları arttı.

Dünyada enflasyon artıyor. Tedarikçiler doların değerini korumaya çalışıyor.

Yurt içinde dolar yükseldiği için yerini tedarikçi sattığı malı yerine koyamamaktan korkuyor. Daha fazla fiyatla satmak için stokluyor. Bu da tedarik zincirini daha da bozuyor.

Eskiden 3-4 ay vadeli mal satıyorduk. Şimdi vadeler bir aya düştü. Bütün firmalar peşin istiyor. Peşin hammadde, enerji ve vergi ödeyerek ayakta kalamazsınız.

Ham maddenin üçte birini yurt dışından alıyoruz. Diğer üçte ikisini dolara bağlı olarak yurt içinden temin ediyoruz. Sonuçta tamamı dolar endeksli.

Son üç ayda fiyat veremediğimiz günler oldu. Şu an fiyatlar dolar bazında yüzde 10 arttı.

Biz 2.100 kişiyle çalışıyoruz. Üretimi ve nakit akşını devam ettirmek zorundayız. Sanayici kaybederse istihdam kaybeder.

Yatırım yapmayı o kadar istiyoruz ki, ama önümüzü göremiyoruz. Ekonomik ve finans ikliminin öngörülebilir olması gerekiyor. Belirsizliklerin giderilmesi şart. Orta yol bulunmalı.

Türkiye'de enflasyon dolara bağlı. Dolayısıyla enflasyonu faizle değil dolarla düşürmek lazım. Bankalarda 280 milyar dolar mevduat var. Böyle bir durumda faizle oynamak dolara kaçışa prim vermektir.

Moral çok önemli. Bu geçecek. 2022 yılında yurt içinde bir durgunluk olur. Ama yılın ikinci yarısında toparlanırız diye düşünüyorum.

KAPASİTEYİ ARTIRACAK



Artan ihracatla birlikte kapasite artışına gideceklerini vurgulayan Laçin "Yılı beklentilerin üzerinde 57 milyon dolarlık ihracatla kapatacağız. İhracattaki atılımla yüzde 56 büyüme ve 1 milyar 173 milyon TL'lik ciroya ulaştık. 2022 yılında da iç piyasada mevcut hacmini korumayı, ihracatta ise 2021'e göre dolar bazında yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Üç yıl içerisinde 15 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 1 milyon 900 bin adet olan kapasitemizi 2,5 milyon adede çıkaracağız. Ayrıca teknolojik yatırımlarımız olacak" dedi.

ÖMER TEMÜR