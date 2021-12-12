Stokçuluk e-ticarete sıçradı: İşte yeni yöntemleri!

Yeni bir stokçuluk yöntemi e-ticaret sektöründe deşifre oldu. Platformlar üzerinden ürün satışı yapan satıcılar, ödemesini aldığı ürünler zamlanınca "stokta yok" deyip ürünü alıcıya göndermiyor. Daha sonra zamlı fiyattan ürünü satmaya çalışıyor. Bu şekilde stok yaprak piyasanın yükselmesini sağlayan kötü niyetli satıcıların platformlardan çıkarılıp, cezalandırılması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEME YOLDA



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız" açıklamasının ardından AK Parti'nin stokçularla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeyi TBMM'ye sunması beklenirken, stokçuların yeni bir oyunu daha açık edildi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı firmaların oynadığı stok oyununu anlatan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe bugüne kadar fahiş fiyatlar ve sahte indirimlere karşı büyük bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

320 BİN SATICI VAR



Çevikoğlu, "Kovid-19 salgını sonrası e-ticarette satış yapan firma sayısı 320 binlere ulaştı. Bunlar içerisinde iyi satıcılar da kötü satıcılar da olabiliyor. Biz de sektör olarak bu kötü satıcıları tespit etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla fiyat-indirim kıyaslamaları yaparak sahte indirimleri bu yazılımla tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz firmaları önce uyardıktan sonra, aynı yöntemi devam ettirdikleri takdirde platformumuzdan çıkararak gerekli mercilere şikayet ediyoruz" diye konuştu.

STOK OYUNU BÖYLE YAPILIYOR



Çevikoğlu, e-ticarette oynanan stok oyunu hakkında ise "Özellikle son dönemde e-ticaret platformlarında mağazası bulunan bazı satıcıların stoklar üzerinde oyun oynadığını tespit ettik. Bunlar önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Bilindiği üzere ürün teslim edilmeden e-ticaret platformları ürünün ücretini mağazalara geçmiyor. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stoğumuzda yok' diyerek, bir kaç gün tüketiciyi oyalıyorlar. Eğer o sürede ürün fiyatı artarsa satışı iptal ederek para iadesini sağlayıp ürünü yeniden yüksek fiyattan satışa koyuyorlar. Bu şekilde stokçuluk yapanları tespit ederek fırsatçılara izin vermiyoruz" diye konuştu. E-ticaret platformlarında stok açtıktan sonra "stok yok" bahanesiyle satışı iptal eden mağazaların vatandaş tarafından da kendilerine bildirilmesini isteyen Çevikoğlu, "Tüketicinin tek kuruşunun bile hesabını soracağız" dedi.

Nur Banu Aras