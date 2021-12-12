Kızların 'erkek' yüzünden ettikleri kavga kamerada
Bursa'da kızların ''erkek'' yüzünden saç saça baş başa kavga etme anları cep telefon kameralarına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Aralık 2021 11:01
Kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için buluştular. ''Erkek arkadaş'' nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler. Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar. Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız