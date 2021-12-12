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Batı Karadeniz'in tek kadın ekspertizi hem usta hem patron

Düzce'de 3 yıl önce açtığı oto ekspertiz dükkanında hem usta hem patron olan Mübin Keleş, araçların kontrollerini titizlikle yaparak görenleri kendine hayran bırakıyor. Batı Karadeniz'in tek kadın oto ekspertiz ustası, azmi ve hırsıyla da takdir topluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Aralık 2021 10:59
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Düzce'de yaşayan 30 yaşındaki Mübin Keleş, yıllarca farklı sektörlerde çalıştıktan sonra sanayide çalışma kararı aldı. 3 yıl önce sanayi sitesine oto ekspertiz dükkanı açan Keleş, bu alanda kendisini geliştirdikten sonra usta oldu. Batı Karadeniz'in tek kadın oto ekspertiz ustası olan Keleş, erkek egemen mesleğini başarıyla sürdürüyor. Sabah erken saatte işinin başına geçen Keleş, alıcı ve satıcıların getirdiği araçların kontrollerini yaparak, raporunu hazırlıyor. Mesleğini severek yürüten Mübin Keleş, görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Ortamda benim olmam kavgayı engelliyor"

Araçların sorunlarını bilmeyen alıcı ve satıcıların arasında ekspertiz muayenesi sonrasında tartışma çıktığını söyleyen Keleş, "Bence sanayide bir kadının olması şahane bir durum. Çünkü ortamdaki gerginliği, kabalaşmayı ve diğer bütün problemleri kadınlar olarak sünger gibi çekmiş oluyoruz. Bazen dükkanda insanlar gergin ya da sinirli bile olsa, benim olmam kavgayı engelliyor. O yüzden sanayide kadının olması çok önemli. Hele ki ekspertiz gibi detay isteyen bir işlemde kadının gözü ve bakış açısı daha etkili oluyor diye düşünüyorum. Batı Karadeniz bölgesinde de bildiğim kadarıyla benden başka kadın oto ekspertizi yok. Olsa bilirdim, onlarla irtibata geçer görüşürdüm" şeklinde konuştu.

"En iyi yapabildiğim iş sanayide olmak"

Ailesinin de otomotiv sektöründe olduğunu, bu yüzden araçlarla ilgilenmeyi sevdiğini söyleyen Keleş, "Ailemiz zaten otomotiv sektöründe faaliyet yürütüyor. Bende bu sektörden farklı bir meslek yapabilir miydim bilmiyorum. Geçmişte daha farklı işlerde çalıştım. Ama en mutlu olduğum, gerçekten en iyi yapabildiğim iş sanayide olmak. Oto ekspertiz sektöründe çalışmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Araçların her noktasını kontrol ediyoruz"

Mübin Keleş, dükkana getirilen araçları diğer ustaları ile birlikte titizlikle kontrol ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir araç buraya geldiğinde öncelikle kaporta ve boya aksamını kontrol ediyoruz. Değişen, boya ve parçalarını teyit ediyoruz. Daha sonra alt yapı ve üst yapı motor mekaniklerini kontrol ediyoruz. Bazen satıcı, aracındaki birkaç parça hakkında bilgi sahibi olamayabiliyor. Alıcı ve satıcı da araçtaki problemi burada öğrendiği için taraflar arasında gerilim oluyor, bu gibi olaylara çok şahit oldum. Şahıslar kendi aralarında tartışıyor, bağrışmalar oluyor. Bende öyle durumda çok fazla müdahalede bulunamıyorum. Taraflar öfkeli şekilde birbirlerine saldırdıkları anda fazla bir şey yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor. Bazı zamanlar sesimi bile duyuramadığım oluyor. Ama tabi kadın olmak bu şiddet olaylarını yüzde 80 oranında indiriyor."

"Aracı çok iyi bilseniz bile ekspertize gidin"

Araç alacaklara önemli uyarılarda bulunan Keleş, sözlerini şöyle noktaladı:

"Aracı kardeşinizden alıyor olsanız da, aracın geçmişini çok iyi biliyor olsanız da, hatta sıfır araç alıyor olsanız bile mutlaka ekspertiz yaptırın. Bazen sıfır araçlarda tıra indirilip, bindirilirken çeşitli problemler olabiliyor. Boyalı, lokal boyalı, ezik, çizik, göçük vs. gibi araçlar olabiliyor. 2. el araç sektöründe de farklı problemler ortaya çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde dükkanımıza bir araç getirildi. Beyefendi aracı eşinin kardeşinden almış ve araç ekli çıkmıştı. Alan kişi, 'Ben bunu eşime de söyleyemem, eşimin kardeşine de söyleyemem' diyordu. Keşke aracı almadan önce ekspertize getirseydi. Yaklaşık 50 bin liraya yakın bir zarar kaybı oldu ve çok fazla tersine satması gerekti. Böyle bir durumla karşılaşmamak, paranızı ziyan etmemek ve çok daha önemlisi doğru miktarda ödeme yapmak için mutlaka araçlarınızı ekspertize götürmenizi öneriyoruz."

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#Mübin Keleş#ekspertiz#usta#
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