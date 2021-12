Önce lüks araçlar ve paralar kazandırdılar sonra dolandırdılar

Kripto para dolandırıcılığı Thodex, Dogecoin Mining, He Coin'den sonra şimdide Bitrota'da yaşandı. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan Altun, tutuklanırken, mağdurlar uğradıkları zararın telafi edilmesini istediklerini söyledi. DHA'ya konuşan mağdurlar "Bizi çok iyi ikna ettiler ve yüklü miktarda paramızı aldılar" dedi. Bütün ailesinden topladığı 300 bin lirayı Bitrota'da kaybeden N. K.,"Hatay'da yaşıyorum ve ben de Bitrota mağdurlarından biriyim. Kısa bir zaman önce Bitrota adında bir borsa sitesi vardı ve bu site o kadar yaygındı ki her 10 kişiden 8'i Bitrota'ya yatırım yapıyordu. Yatırım yapanların kimi borç alarak kimi ise evi, arabasını satarak girdi. Çünkü bizleri böyle bir gelir kaynağı olduğuna inandırdılar. İnsanlara paraların kısa bir sürede iki üç katına katlayacaklarını vaatlerinde bulundular. Aynı zamanda Bitrota'ya teşvik edici ve inandırıcı birçok reklam yaptılar. Bu reklamlar varken insanların bunlara inanmaması mümkün değil. Şu an Bitrota'dan bir sürü mağdur var. Resmen insanlara hayal sattılar" dedi.

"HEPİMİZE ÖNCE ÇOK GÜZEL VAATLERDE BULUNDULAR"

Hatay'da öğretmenlik yapan Ö.A'da birkaç ay içinde ailesinde topladığı 800 bin lirayı Bitrota'ya yatırdığını söyledi. Ö.A, "Ben ve ailem çok büyük bir dolandırıcılığın içine düştük. Hepimize önce çok güzel vaatlerde bulundular. Çok güzel paralar kazanacağımızı söylediler. Biz bu Bitrota'nın Bitcoin gibi olacağını düşündük. Çünkü bize sistemin o şekilde olacağını anlattılar. Ancak parayı yatırdıktan 2 ay sonra 3 bin liraya yakın bir para çektik. Sonrasında sistem tamamen kapattılar ve sürekli 'sistem açılmıyor, sistem kapalı' gibi yalanlar uydurmaya başladılar. Bu yalanlarla bizi 8-9 ay kandırdılar" diye konuştu.

"SAADET ZİNCİRİ GİBİ BİR OLAYIN İÇİNE DÜŞTÜK"

'Bitrota'da kaybettikleri paralar yüzünde tanıdığım birçok kişi eşiyle boşanma aşamasına geldi' diyen Ö.A, "İşin en kötü kısmı hem kendimizi hem de yakınlarımızın bu işin içine girmesini sağladık. Çünkü bizi ne kadar insan getirirsek, o kadar para kazanacağımıza inandırdılar. Bitrota, Bitcoin gibi bir sistem değilmiş ve saadet zinciri gibi bir olayın içine düştük. Biz bu durumu çok sonra öğrendik. Şu an 30- 40 bin aile benim gibi mağdur" ifadelerini kullandı.

"MADDİ DURUMU KÖTÜ OLANLARA İLK ETAPTA LÜKS ARABALAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR"

Ö.A, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kenan Altun, bazı çalışanları biz işin ciddiyetini kavrayalım diye Hatay'da bir ofis açtı. Bizi çok güzel kandırdılar. Hatta maddi durumu kötü olanlara ilk etapta lüks arabalar ve paralar kazandırdılar. Biz de bu paralar ve lüks araçlara inandık ve biz de güzel paralar kazanacağımızı düşündük. Ama işin bu şekilde olacağını bilseydik asla girmezdik. Umarım bu mağduriyetimiz en kısa zamanda giderilir"

"DOLANDIRICILARIN MAĞDURLARDAN ALMIŞ OLDUĞU PARALARIN MAĞDURLARA ÖDENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bitrota Mağdurları Vekili Avukat Sinan Keskin ise "Bitrota'da sistemde kayıtlı 82 bin mağdur bulunuyor. Aynı zamanda Doge Coin Mining sisteminde bin mağdur olarak yer almaktadır. Toplam zarar miktarı 2 milyar TL'yi buluyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına mağdurlar adına yapmış olduğumuz suç duyurusuna istinaden dosyada tutuklama kararı verildi. Bizde tutuklama kararını yerinde buluyoruz. Şikayet dilekçemizde belirttiğimiz gibi diğer şüpheliler içinde gözaltı kararı verilerek bir an önce tutuklanmalarını ve bu dolandırıcıların mağdurlardan almış olduğu paraların mağdurlara ödenmesini talep ediyoruz" dedi.

"LÜKS DAVETLERLE MAĞDURLARIN GÖZLERİNİ BOYUYORLAR"

Avukat Sinan Keskin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dolandırıcılar, genellikle lüks davetler, o davetlere katılan model ve mankenlerle mağdurların gözlerini boyuyorlar. Vatandaşlara tavsiyem daha çok borsanın işlem hacmine, teknik altyapısına bakmaları yönünde. Bunu haricinde yüksek kar vaadi bulunanlara itibar etmemelerini öneriyorum. Ayrıca önemli bir hususu daha belirtmek istiyorum. Küçükçekmece Başsavcılığı örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülmekte olan Doge Coin Mining soruşturmasında bulunan birçok şüpheliye Bitrota soruşturmasında da görmekteyiz. İki dosya arasındaki hukuki ve fiili bağlantı nedeniyle savcılıktan dosyaların birleştirilmesini talep ettik. Bu dosya kapsamında gözaltı kararları verilerek tutuklama adeta ülkemizde organize bir çete halinde kriptoyu aracı kullanmak suretiyle vatandaşlarımızı 2 milyar TL'ye yakın bir tutar ile dolandıran bu yapılar mutlak suretle çökertilmelidir ki bir daha hiç kimse bu tip hadiselere tevessül etmesin"

BİTROTA NEDİR?

"Merkezi Kayseri'de olan, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Özkan'ın 3 yıl önce kurduğu Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. isimli şirket, 'Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, 'Talent' adını verdikleri coine yatırım için yoğun çalışmaya girdi. Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Lüks ofislerin kurulduğu kentte, yüzlerce vatandaş, ortadan kaybolan şirket sahibi ve giriş yapılamayan sistemle beraber, binlerce lirasını kaybetti. Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden Kenan A. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklandı.