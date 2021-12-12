Ocak ayında 484 dolar olan asgari ücret ne kadar olmalı?

Maalesef asgari ücretli maaşını dolarla almasada dolar kurundaki artış çaydan şekere, yağdan tuza, ekmekten peynire, sütten çocuk mamasına kadar her şeyi etkilemiştir. Asgari ücretlinin hayatının merkezinde ise ekmek, un, çay, şeker, zeytin, peynir ve yağ yer almaktadır. Bunların ne kadar arttığına hiç girmesek daha iyi olacaktır. Çünkü bunların hiçbirinde Çin Modeli işlememektedir.

Konunun özüne gelecek olursak, 4 Ocak 2021 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar satış kuru 7,3845 TL olarak belirlenmişti. Buna göre 3.577,5 TL olarak açıklanan asgari ücret 3.577,5/7,3845 = 484,46 dolara tekabül etmekteydi.

Yıl içerisinde aşırı değer kazanan döviz kurları karşısında alım gücünü kaybeden TL asgari ücretlilerinin de alım gücünün büyük oranda kaybedilmesine yol açtı. 10 Aralık 2021 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar satış kuru 13,8804 TL olarak belirlenmişti. Buna göre 10 Aralık tarihinde 3.577,5 TL olan asgari ücret 3.577,5/13,8804 = 257,7375 dolara tekabül etmektedir. Elbette asgari ücretliler maaşlarını dolarla almamaktadırlar ama dolar bazında asgari ücret 226,72 dolar kaybı yaşanmıştır.

Bu veriler ışığında asgari ücretin 2021 başındaki dolar karşılığı brüt olarak 13,8804*484,46 = 6.724,49 TL olmalıdır. Bu tutarın neti ise bekar bir işçi için 5.075,36 TL olmalıdır.

Yetkililerin ağızlarının kımıldayışından bu rakamlara çok yaklaşılmayacağı anlaşılmakla birlikte bakalım torbadan asgari ücretliler için ne çıkacak?