Uğur Şahin yanıtladı: Omicron varyantı için aşı üretilecek mi?

Dünya çapında 5.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını, mutasyona uğrayarak endişe ve panik yaratmaya devam ediyor. Virüsün bu zamana kadar tespit edilmiş en çok mutasyona uğradığı varyant olan Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Şahin'den geldi.

Şahin, Almanya'nın saygın medya kuruluşlarından Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu. Thomas Schulz'un sorularını yanıtlayan Şahin, "Bir sonraki adım nedir? Özelleştirilmiş bir Omicron aşısı geliştiriyorsunuz, ancak üretime geçip geçmeyeceği merak konusu." sorusunu üzerine "Omicron'a karşı özelleştirilmiş aşıyı üretip üretmeyeceğimize dair henüz karar vermedik.Şu anda, birkaç Omicron varyantı dolaşımda ve hangisinin baskın olacağı ve hangilerinin aşı tarafından hedef alınması gerektiği henüz belli değil. Ancak, bu durum yeni değil ve başlangıçta Delta'da da hal böyleydi." ifadelerinde bulundu.

'BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE NET SONUÇ ALACAĞIZ'

Şahin, hali hazırda uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron üzerindeki etkisiyle ilgili olarak da "Omicron'un aşı karşısında galip gelip gelmediğini ve klinik tablonun ne olduğunu bekleyip göreceğiz. Tüm bu soruların yanıtlanması birkaç hafta daha alacak." ifadelerinde bulundu.

Muhabir Schulz, gelecekte olası bir yeni varyant üzerine "Bir sonraki varyantın siz daha üretime başlamadan önce burada olması da mümkün mü?" sorusunu yöneltirken, Şahin ise soruyu "Son birkaç gündür Omicron gibi bir varyantı neden şu anda gördüğümüzü, buna neyin sebep olduğunu çok düşündüm. Bunu yaparken, bu yılın başlarında bir şey hakkında endişelendiğimi hatırladım: Bastırılmış bağışıklık sistemine sahip insanlarda, virüsün mutasyon biriktirmesi ve gelişmesi çok fazla zaman alabilir. Bana öyle geliyor ki, Omicron'da olan tam olarak buydu: Virüs, küçük bir grup insanda uzun süreli bir evrim geçirmeyi başardı." ifadeleriyle yanıtladı.

GELECEKTEKİ VARYANTLARA KARŞI UYARDI

Şahin, gelecekte yeni varyantlarla karşılaşmamızın da büyük bir olasılık olduğunu belirtirken, "Omicron yayıldığında, ondan sonra gelen virüs çeşidinin bir sonraki nesle sıçramak için yeni bir şey bulması gerekecek. O zaman sürekli olarak yeni bir patojenle karşı karşıya kalırız." dedi.

Şahin gelişmesi muhtemel yeni varyantlarla ilgili olarak ise "Pandemi ile daha iyi başa çıkmamıza yardımcı olacak uygulanabilir bir çözüm bulacağımızdan eminim." ifadelerinde bulundu.