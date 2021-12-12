Düzce Valisi Atay, öğrencilerle voleybol oynadı
Akçakoca'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, gençlerle birlikte voleybol oynadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Aralık 2021 15:26
Akçakoca'da bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Düzce Valisi Cevdet Atay, gençlerle birlikte voleybol oynadı.
Bir dizi ziyaretler için Akçakoca ilçesine giden Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret etti. Burada okul yönetimi ve öğretmenlerden bilgiler alan Vali Atay, öğrencilerle de görüştü. Vali Atay, öğrencilerin talebi üzerine okul bahçesinde gençlerle birlikte voleybol oynadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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