'Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz'

TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Bütçeler üzerinde MHP Grubu adına söz alan Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması kararı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kangrenleşmiş bu konuya vurduğu neşterle eğitim camiamızı rahatlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza partimiz ve eğitim camiası adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Mesleki eğitimde yapılan yerinde ve etkin hamleler sonucunda, aranan eleman tedariki konusunda önemli mesafe katedildiğini söyleyen Aydın, istihdam öncelikli anlayışla meslek kuruluşları ve odalarla iş birliği ve eş güdümlü çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını dile getirdi. Aydın, benzer çözüm odaklı anlayış ve uygulamaların özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel yurtlar ve özel okullar gibi sektörün diğer temsilcileriyle de yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Aydın, pedagojik formasyon başta olmak üzere diploma, sertifika ve lisansüstü programlara sıkı kontrol ve denetim getirilmesini isteyerek, bu konuda bireysel veya kurumsal keyfiliğe yer bırakılmaması gerektiğini belirtti.

- "Amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanması"

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, mesleki eğitimin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve özendirilmesine yönelik çalışmaların, adeta bir milli seferberlik halinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Mesleki eğitimde okul temelli ve iş yeri temelli modellerin birleştirilerek ikili eğitim modeli oluşturulması, bu okulların sayılarının artırılması ve kalitelerinin yükseltilmesini isteyen Karadağ, "Bu okulların orta öğretim içindeki payları yüzde 35'lerden çok daha yükseklere çıkarılmalı, geleneksel çıraklık, kalfalık, ustalık eğitimi veren mesleki eğitim merkezleri teşvik edilmeli. Mesleki eğitim merkezleri ile sanayi ve KOBİ'ler arasında sektörel bağ kuran bir yapı oluşturulmalı." diye konuştu.

Atama bekleyen öğretmen adaylarına değinen Karadağ, "MHP olarak amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanması. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz. Öğretmenlerimiz hak ettikleri kadroya kavuşmalı." sözlerini sarf etti.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), vebali son derece yüksek, kutsal bir görevi icra ettiğini dile getirerek, "Ölçme ve değerlendirmede yapılacak küçük bir hata dahi zincirleme yoluyla telafisi mümkün olmayan ağır sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle tamamen teknik bir konu olan bu alanda, bilimin ışığında sıfır hata idealini gerçekleştirmek esas olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerde özellikle unvan alan, doçent ve profesörlerin üniversite kadrolarına atanması sırasında sorunların yaşandığını belirten Karakaya, "Unvanlarını almış olan üniversite hocalarını daha fazla kadro peşinde koşturmayalım, aynı şekilde öğretim üyelerinin özlük haklarıyla ilgili sorunların da giderilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

- "Demir yollarında yeni yatırımlara ihtiyaç var"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek de tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı.

Devam eden projelerde önceliklerin iyi tespit edilmesi, Türkiye'nin ve milletin çıkarlarına uygun projelere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Şimşek, "Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören ülkemizin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için demir yollarında yeni yatırımlara ihtiyaç var." görüşünü paylaştı.

Birçok yayla ve köyden internet ve cep telefonu erişimi ile ilgili şikayetler geldiğini aktaran Şimşek, bu yerlerin tespit edilerek Türkiye'nin her köşesine cep telefonu ve internet hizmetinin götürülmesi gerektiğini belirtti.

Deniz yolu taşımacılığının, birim başına en düşük maliyetle gerçekleştirilen ulaştırma modeli olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle devam etti:

"Konum olarak ulaşım ağının tam göbeğinde bulunan Mersin Limanı Türkiye ekonomisine ciddi kaktılar sunacaktır. Bu nedenle Mersin Limanı'nın kapasitesi artırılmalı ve konteyner limanıyla ilgili çalışmalar bir an önce başlatılmalı. Bu kapsamda ülkemizde liman yatırımları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmeli, transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesi artırılmalıdır. Limanların coğrafi konumu dikkate alınarak etkin bir düzenleme ve denetim sistemi oluşturulmalı. Liman hizmet kalemleri tüm limanlarda standart hale getirilmeli, yeşil liman uygulamaları desteklenmeli."

- "Ehliyet affı çıkarılmalı"

Vatandaşların yaşadığı sıkıntıları bildiklerini anlatan Şimşek, "MHP olarak asgari ücretle çalışan emekçilerimizin rahat bir nefes alması için net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyükşehirlerde ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz. Ayrıca asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılmasını imkanlar çerçevesinde gerekli görmekteyiz." dedi.

Şimşek, ölümlü kazaya sebebiyet vermeyen, yalnızca ceza puanından dolayı ehliyetine el konulan 1 milyona yakın vatandaşın yüz binlercesinin, geçimini yalnızca şoförlükten temin ettiğini, bunlarla ilgili ehliyet affı çıkarılması gerektiğini söyledi.

- "Takdire şayan işler yapılıyor"

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise Türkiye'nin, ulaşım, altyapı konusunda önemli noktaya geldiğini belirterek, "Gerçekten takdire şayan işler yapılıyor." diye konuştu.

Doğu-batı ve kuzey-güney aksında hem kara yolu hem de demir yolu bağlantılarının, modern bir seviyeye getirildiğini ve bu hatların limanlarla bağlantılarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Kaşıkçı, ulaştırma alanında özellikle son yıllarda önemli projelerin bir bir devreye alındığını kaydetti.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de her ailenin, internet başta olmak üzere bilişim teknolojileri kullanım planlaması geliştirmesi ve çocukların uyabileceği günlük kullanım pratiğini oluşturması gerektiğini vurguladı.

Aile veya güvenilir bir yetişkin olmadan internet ortamında yüz yüze tanışmanın, yine aile tarafından engellenmesi gerektiğini söyleyen Sedef, "Çocuk, girdiği siteleri ailesine göstermeli ve bu sitelerin uygun olduğu konusunda aileyi bilgilendirmeli. Ailece kaliteli vakit geçirmek için belirli bir zaman ayrılmalı, çocuklarımız ilgi alanlarına göre hobilere, sanat ve spor dallarına yönlendirilmeli, çocuğun ilgi duyduğu seçenekler evde değerlendirilmeli." görüşünü dile getirdi.