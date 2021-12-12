Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Omicron'u geçen ay Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici bir varyant " olarak sınıflandırılmasının ardından, varyanta ilişkin ilk çalışmasını yayımlandı.

CDC'nin haftalık "morbidite ve mortalite raporunda bilim insanları, Omicron varyantı için bir ön semptom profili ortaya koydu.

HER 10 KİŞİDEN 9'UNDA GÖRÜLÜYOR

The Mirror gazetesinin aktardığına göre raporda, boğazda hafif bir kaşıntının eşlik ettiği kuru öksürüğün Omicron varyantının en yaygın semptom olduğu ve enfekte olanların yüzde 89'unu etkilediği belirtildi.

Bununla birlikte, CDC raporunun yazarları. "İlk bildirilen Omicron varyant enfeksiyonu vakalarının çoğu hafif görünüyor, ancak tüm varyantlarda olduğu gibi enfeksiyon ve daha ciddi sonuçlar arasında bir gecikme var.

Aşılı kişilerde ve daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde semptomların aşılanmamış kişilere göre daha hafif olması bekleniyor. Bu raporda açıklanan vakaların özellikleri de genellenemeyebilir. Çünkü vaka bulguları bireysel özelliklerle ilişkilendirilebilir " açıklamasını yaptı.

VAKALARIN YÜZDE 93'Ü SEMPTOMATİK

Diğer taraftan raporun verileri, Omicron varyantı ile enfekte olan 43 kişiye dayanıyor. Ayrıca, hastaların sadece yüzde 7'sinin "asemptomatik" enfeksiyon veya "bilinmeyen" semptomlarla başvurduğu ve vakaların yüzde 93'ü semptomatik olduğu belirtildi.

Raporun yazarları, "Enfeksiyonların çoğu hafif olsa bile, oldukça bulaşıcı bir varyant, sağlık sistemlerini bunaltacak yeterli vakaya neden olabilir" diye uyardı.

OMİCRON'DA GÖRÜLEN DİĞER SEMPTOMLAR

Son olarak, raporda öksürük (yüzde 89), yorgunluk (yüzde 65) ve tıkanıklık veya burun akıntısı (yüzde 59) en yaygın üç semptom olarak sıralandı.

Bu semptomları; nefes darlığı (yüzde 16), ishal (yüzde 11) ile tat veya koku kaybı (yüzde sekiz) izledi.