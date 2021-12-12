Sokak söyleşileriyle tanınan üç YouTuber gözaltına alındı
Sokak söyleşileri yapan YouTube kanalı sahiplerine sabah saatlerinde operasyon yapıldı. İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Koyuncu ve Kendine Muhabir'ın sahibi Hasan Köksoy gözaltına alındıklarını duyurdu.
Antalya'da 'Kendine Muhabir' isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV'den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, 'Sade vatandaş' Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasında.
Twitter'dan paylaşım yapan Kendine Muhabir, "Sabah saat 7'de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy'u şu an polisler araca bindirip götürdüler... Arama emri sebebi Mücahit Birinci" dedi.
Sade Vatandaş da sosyal medyadan gözaltına alındığını duyurdu. Sade Vatandaş, "Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte? İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine! Ülkenin durumu apaçık ortada" diye yazdı.
Birinci'nin şikayetiyle operasyon yapıldı
AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin şikayeti ile dün de bir operasyon gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı, Birinci'nin otel kayıtlarına eriştiği iddiasıyla 8 emniyet personeli hakkında soruşturma başlatırken Antalya'da görevli bir polis memuru açığa alınmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız