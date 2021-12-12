Uzman Çavuş Can Yıldız Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Aralık 2021 17:44
Jandarma Uzman Çavuş İsmet Can Yıldız için bugün Bolvadin ilçesinde askeri tören düzenlendi.
Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik için baba ocağına getirildi.
Çarşı Camisi'ne getirilen Yıldız'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız