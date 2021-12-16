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Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 16 Aralık 2021 14:00
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Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Haberimize konu olan aşağıdaki resmi yazıya göre, istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan bir öğretmen hakkında okul müdürlüğü il milli eğitim müdürlüğüne başvurmuş, il milli eğitim müdürlüğü de söz konusu öğretmeni hakem hastaneye sevk ederek istirahat raporunun fenne uygun olup olmadığına karar verilesini istemiştir.

İşte o yazı;

Yürürlükte bulunan en son mevzuatları incelersek;

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Hastalık izni verilmesi" başlıklı 7. maddesi 5. fıkrasında; "(5) Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." hükmü,

7. fıkrasında ise, "(7) Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlere göre memura hastalık izni verilebilmesi için ibraz etmiş olduğu hastalık raporunun usule ve fenne uygun olması gerekmektedir.

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergede sağlık raporlarının ne şekilde hangi sağlık hizmet sunucularında düzenleneceği açıklanmış, rapor formatları belirlenmiş, sağlık raporlarına itiraz süreçleri tanımlanmıştır.

Yönergenin "İstirahat raporlarına itiraz işlemleri" başlıklı 37. maddesine göre kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılacaktır.

İşte o madde;

"İstirahat raporlarına itiraz işlemleri

MADDE 37- (1) (20/10/2020/4959 Yürürlük: 20/10/2020) İstirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Bakanlıkça belirlenen Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından kişinin bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır.
(2) İtiraza konu istirahat raporunu ilk düzenleyen hastane aynı zamanda Yönerge eki Ek- 12 Hakem Hastane Listesinde yer alıyor ise kişi listede yer alan aynı veya üst roldeki diğer en yakın hastaneye sevk edilir.
(3) İstirahat raporlarına yönelik yapılan itirazlar sevkin yapıldığı hakem hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir.
(4) Hakem hastanenin sağlık kurul kararı kesindir. Bu karara itiraz edilemez.
(5) Hakem hastaneye sevk edilen kişi sevk yazısı ile birlikte ilgili hastaneye doğrudan müracaat eder.
(6) Devlet memuru statüsü bulunanların raporları dışında sağlık raporlarına itiraz halinde ortaya çıkacak giderler itirazda bulanan kişi veya kurumca karşılanır."

Sağlık Raporları Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge için tıklayınız.

(10.10.2020 ve 09.09.2021 Değişiklikleri İşlenmiş)

Ek-12 Hakem Hastane Listesi için tıklayınız.

(03.11.2021 tarihli son liste)

KAPAT [X]

Bölge Hakem Hastane Listesi (Son İtiraz Merci) için tıklayınız.

24.09.2021 tarihli son liste)

Diğer Ekler için tıklayınız.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Tanımlar"başlıklı 4. maddesi (f) bendindeki; "f) Eğitim kurumu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim veren okul ve kurumları, ifade eder." hükümlerine göre her okul bir kurumdur.

Yine her okul yada kurumun yönetmeliğinde okulların bir kurum olduğu açıkça belirtilmiştir. Örneğin; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gibi bu yönetmeliklerin "tanımlar" başlıklı maddesinde okulların kurum olduğu açıkça belirtilmiştir.

Dolayısıyla Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergesinin "İstirahat raporlarına itiraz işlemleri" başlıklı 37. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) İstirahat raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, kişi hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte, bağlı bulunduğu kurumca doğrudan Bakanlıkça belirlenen Yönerge eki Ek-12 Hakem Hastane Listesinde yer alan sağlık hizmet sunucularından kişinin bulunduğu yere en yakın aynı veya üst roldeki bir hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır." hükümlerine göre istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni bağlı bulunduğu kurum doğrudan hakem hastaneye sevk eder.

Ahmet KANDEMİR

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