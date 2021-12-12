Bakan Karaismailoğlu: 3.767 kilometre daha otoyol yapacağız
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2022 bütçesi ile ilgili olarak milletvekillerine bilgi verdi. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, Yap-İşlet-Devret modeliyle otoyol projelerine devam edeceklerini belirterek, "2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı
Bakan Karaismailoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa'ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30unun geçişini Türkiye'ye kaydırmak için çalışıyoruz. Demiryollarında 2021 yılı yük taşıma hedefimiz 36,5 milyon ton. Yap-İşlet-Devret modeliyle, 2023 yılına kadar 6 proje ile toplam 579 kilometre, 2035 yılına kadar 13 proje ile toplam 3.767 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
KARAİSMAİLOĞLU: TÜRKSAT 5B BİZİ BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK
Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B'nin uydu filosunun en güçlüsü olacağını belirterek, "TÜRKSAT 5B uydusunu 19 Aralık sabah 6:58'de SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya gönderiyoruz. TÜRKSAT uydu filosunun en güçlüsü olacak TÜRKSAT 5B, uzay vatanda ve uydu veri haberleşmesinde bizi bir üst lige çıkaracak" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız