Beşiktaş ligde 5 maç sonra kazandı

ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
'Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz'
'Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz'
Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı
Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı
Ankara Emniyeti'nden 'Barınamıyoruz' eylemlerine ilişkin açıklama
Ankara Emniyeti'nden 'Barınamıyoruz' eylemlerine ilişkin açıklama
Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi
Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Ocak ayında 484 dolar olan asgari ücret ne kadar olmalı?
Ocak ayında 484 dolar olan asgari ücret ne kadar olmalı?
YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak
YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak
Bazı zincir marketlerde satış kısıtlaması
Bazı zincir marketlerde satış kısıtlaması
TBMM bu hafta da bütçe mesaisi yapacak
TBMM bu hafta da bütçe mesaisi yapacak
İkinci el otomobilde kasımda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otomobilde kasımda en çok satılanlar belli oldu
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar!
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar!
Cami tabelasından 'T.C.' kalkıyor, Cumhurbaşkanlığı yıldızı geliyor
Cami tabelasından 'T.C.' kalkıyor, Cumhurbaşkanlığı yıldızı geliyor
Sayıştay tespit etti: CHP'li belediyeler 'gecekondu fonu'nu buharlaştırdı
Sayıştay tespit etti: CHP'li belediyeler 'gecekondu fonu'nu buharlaştırdı
Bakan Gül açıkladı: Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkıyor
Bakan Gül açıkladı: Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkıyor
Stokçuluk e-ticarete sıçradı: İşte yeni yöntemleri!
Stokçuluk e-ticarete sıçradı: İşte yeni yöntemleri!
Batılı şirketler rota değiştirdi! Siparişler Çin yerine Türkiye'ye
Batılı şirketler rota değiştirdi! Siparişler Çin yerine Türkiye'ye
Sayıştay raporlarına yansıyan mevzuata aykırı personel uygulamaları
Sayıştay raporlarına yansıyan mevzuata aykırı personel uygulamaları
Bakan Koca: 20 bin personel için kılavuz yakında yayımlanacak
Bakan Koca: 20 bin personel için kılavuz yakında yayımlanacak
SGK, e- tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
SGK, e- tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Spor

Beşiktaş ligde 5 maç sonra kazandı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında evinde Kayserispor'u 4-2 yendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Aralık 2021 22:00
Yazdır
Beşiktaş ligde 5 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadelede siyah-beyazlıların golleri 45+1'de Cyle Larin, 84 ve 89. dakikalarda Mitchy Batshuayi ve 90+7'de Güven Yalçın'dan gelirken, konuk ekibin gollerini 38 ve 71. dakikalarda Mame Thiam kaydetti.

5 MAÇ SONRA KAZANDI

Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip sonraki 5. maçta 4 yenilgi ve bir beraberlikle bir puan alabilmişti.

Süper Lig'de 7. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 24'e yükseltti.

Ligde yedinci kez mağlup olan Yukatel Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

TAKIMIN BAŞINDA ÖNDER KARAVELİ YER ALDI

Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlı takım, altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yönetiminde sahada yer aldı.

Karaveli'nin yanı sıra takımın eski oyuncularından Serdar Topraktepe de yardımcı antrenör olarak kulübede bulundu.

SAHADA 7 FARKLI İSİM

Önder Karaveli, Borussia Dortmund maçına göre Yukatel Kayserispor karşısında 7 farklı isme görev verdi.

Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de oynayan ve hafta içinde de Borussia Dortmun karşısında görev alan Josef de Souza ile Welinton, sarı kart cezaları nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında takımlarını yalnız bıraktı.

Borussia Dortmund maçında sağ bekte oynayan Necip Uysal da kırmızı kart cezası nedeniyle Yukatel Kayserispor maçında kadroda yer alamadı. Ligin 14. haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Necip 2 maç cezası nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Yukatel Kayserispor karşısında da görev alamadı.

Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal ve Kenan Karaman, Yukatel Kayserispor maçında yedekler arasında bulundu.

Karaveli bu 7 ismin yerine Yukatel Kayserispor maçında Domagoj Vida, Valentin Rosier, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz ve Rachid Ghezzal'ı sahaya sürdü.

Borussia Dortmund maçında ilk 11'de oynayan Ersin Destanoğlu, Can Bozdoğan, Cyle Larin ve Michy Batshuayi Yukatel Kayserispor maçında da aynı şansı buldu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#
Maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur!
Maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur!
Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa attı; maç tatil edildi
Kırmızı kart gören futbolcu, hakeme kafa attı; maç tatil edildi
Formula 1 şampiyonu belli oldu
Formula 1 şampiyonu belli oldu
Türkiye'ye 14 yıl sonra madalya getirdi: Başarı hikayesi filmleri aratmadı
Türkiye'ye 14 yıl sonra madalya getirdi: Başarı hikayesi filmleri aratmadı
Türkiye'nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor
Türkiye'nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor
Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi son buldu

Bu Habere Tepkiniz

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın startını verdi. Buna göre; nüfus müdürlüklerine gidemeyecek olanlar için başlatılan yeni Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile vatandaşların evlerine giden memurlar, yeni kimlik kartları için gereken tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra posta yoluyla sahiplerine ulaştıracaklar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye?de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech?in koruyuculuğu yüzde 75?e, Moderna?nın ise yüzde 86?ya düştüğünü vurguladı.