ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
Trafik sigortası 375TL'den başlayan fiyatlarla
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
İhaleye fesat karıştıran 3 il müdür yardımcısı görevden alındı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Her 100 hastadan 6'sı yanlış doktora gidiyor
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Sözleşmeli er, kadın polisi sokak ortasında bıçakladı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek'
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığından cami tabelalarıyla ilgili açıklama
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
Omicron varyantının en sık görülen semptomu açıklandı
'Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz'
'Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz'
Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı
Avrasya Tüneli inovasyon ödülü aldı
Ankara Emniyeti'nden 'Barınamıyoruz' eylemlerine ilişkin açıklama
Ankara Emniyeti'nden 'Barınamıyoruz' eylemlerine ilişkin açıklama
Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi
Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Doktora zam düzenlemesi geri çekildi
Ocak ayında 484 dolar olan asgari ücret ne kadar olmalı?
Ocak ayında 484 dolar olan asgari ücret ne kadar olmalı?
YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak
YÖK araştırma üniversiteleriyle ilgili yeni düzenlemeleri yarın açıklayacak
Bazı zincir marketlerde satış kısıtlaması
Bazı zincir marketlerde satış kısıtlaması
TBMM bu hafta da bütçe mesaisi yapacak
TBMM bu hafta da bütçe mesaisi yapacak
İkinci el otomobilde kasımda en çok satılanlar belli oldu
İkinci el otomobilde kasımda en çok satılanlar belli oldu
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar!
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar!
Cami tabelasından 'T.C.' kalkıyor, Cumhurbaşkanlığı yıldızı geliyor
Cami tabelasından 'T.C.' kalkıyor, Cumhurbaşkanlığı yıldızı geliyor
Sayıştay tespit etti: CHP'li belediyeler 'gecekondu fonu'nu buharlaştırdı
Sayıştay tespit etti: CHP'li belediyeler 'gecekondu fonu'nu buharlaştırdı
Bakan Gül açıkladı: Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkıyor
Bakan Gül açıkladı: Yeni yargı paketinin detayları ortaya çıkıyor
Stokçuluk e-ticarete sıçradı: İşte yeni yöntemleri!
Stokçuluk e-ticarete sıçradı: İşte yeni yöntemleri!
Batılı şirketler rota değiştirdi! Siparişler Çin yerine Türkiye'ye
Batılı şirketler rota değiştirdi! Siparişler Çin yerine Türkiye'ye
Sayıştay raporlarına yansıyan mevzuata aykırı personel uygulamaları
Sayıştay raporlarına yansıyan mevzuata aykırı personel uygulamaları
Bakan Koca: 20 bin personel için kılavuz yakında yayımlanacak
Bakan Koca: 20 bin personel için kılavuz yakında yayımlanacak
SGK, e- tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
SGK, e- tebligat başvuru süresini 31 Ocak'a kadar uzattı
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi

Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, 140journos kanalında yayınlanan son videoya konuk olarak ekonomik durum hakkında yorumlarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz. Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Aralık 2021 22:40
Yazdır
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi

AK Partinin kurucuları arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yol arkadaşı olan Bülent Arınç, 140journos kanalının yayınlanan son videosuna konuk olarak ülkenin ekonomik durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Evinin duvarında asılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte çekilmiş fotoğrafı sorulan Bülent Arınç, o kareyi ve geçmişteki ilişkilerini şu sözlerle yorumladı:

"Bu fotoğraf Bakanlar Kurulu'ndan. Ben başbakan yardımcısıyım, Tayyip Bey ise başbakan. Yani hoşuma giden bir fotoğraf. Şimdi siz güzel sordunuz aslında, 'Bu kadar olan bitenden sonra bu fotoğrafın burada ne işi var?' diyorlar. Ben de 'güzel günlerin hatırası' diyorum. Çünkü hala birbirimize karşı bir sevginin bir saygının olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sert konuşmalar yapılsa da hatta beni rencide edecek düzeyde olsa da bizim hukukumuz çok eski"

Mevcut ekonomik konular hakkında da konuşan Arınç, "Geldiğimiz noktada yaptıklarımızla bugün yaptıklarımız arasında yani çukurla tepe arasında bir farkı gösterebiliriz" şunları söyledi:

"Bunların muhatabı artık bugünkü sistemde istesek de istemesek de Sayın Cumhurbaşkanı. Tek kişilik bir hükümetten bahsediyoruz. Ona da yazık, üzülüyorum. Mükemmel bir insan, bulunmaz bir insan. En azından çok güzel işler yaptı.

Bu güzel işler hatırına keşke kendisi bu kadar yıpranmasa. Sen konuşurken yüzün gülerdi, biz o gülen yüze hasretiz. Hiddet yok, kime hiddet göstereceğiz biz?"

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
#Bülent Arınç
HDP'nin İstanbul Kongresine suç duyurusu
HDP'nin İstanbul Kongresine suç duyurusu
13 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
13 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
'Eğitim'de her bakanla reform yapılmasına karşıyım'
'Eğitim'de her bakanla reform yapılmasına karşıyım'
Fahrettin Altun: Ortak bir paydada buluştuğumuzu gördüm
Fahrettin Altun: Ortak bir paydada buluştuğumuzu gördüm
AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik vaadi'ne tepki
AK Parti'li Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik vaadi'ne tepki
PKK kampında eğitim almıştı, HDP'nin İstanbul İl Başkanı oldu
PKK kampında eğitim almıştı, HDP'nin İstanbul İl Başkanı oldu

Bu Habere Tepkiniz

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

400 TL toplu sözleşme ikramiyesi için ne zamana kadar sendika üyesi olmalıyım?

Sendikaya üye olmayan memur yararlanamayacak! Son tarih 15 Ocak
Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere 'iş güvenliği uzmanlık belgesi' verilmesiyle ilgili önemli karar

Teknik kökenli müfettişlere (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi hukuka uygun bulundu
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Danıştay'dan astsubaylarla ilgili önemli karar!

Milli Savunma Bakanlığınca 19/01/2018 tarihinde yayımlanan, 2018 yılı Hukuk Fakültesi Mezunlarından Hukuk Sınıfı Subay Temini Başvuru Kılavuzunda hukuk fakültesi mezunu astsubaylara yer verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bulan karar Danıştay İDDK tarafından onandı.
Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

Üniversitelere yönelik online görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktorların emekli ve özlük haklarına ilişkin maddeler Sanayi Komisyonu'na geri çekildi

Doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve maaş ile ilgili maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.
Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Bakanın bir bürokratın dikkatini çekmesi görevden almaya gerekçe olur mu?

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, Kültür ve Turizm Bakanlığı üst kademe bir yöneticinin görevden alınarak uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya öğretmenliğini bitiren teknisyenin 'özlük hakları' değişir mi?

Kimya Öğretmenliği mezunu 'teknisyen' teknik öğretmen zam ve tazminatını alabilir mi?
11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

11 Aralık 2021 tarihli atama kararlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

'Suriyeli mülteciler' polislerin naklen atanmasında gerekçe olabilir mi? İşte Danıştay kararı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memurunun naklen tayininde idarenin gösterdiği gerekçelerden biri olan "Suriyeli mültecilerin ülkemize yaptığı göç yoğunluğunun da eklenmesi sonucu yeniden yapılan personel planlaması" gerekçesini kabul ederek, işlemi hukuka uygun buldu.
Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Bakan Gül: 2022'de 12 bin yeni personel alacağız

Adalet Bakanı Gül; "Israrlı taciz ve takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlemeye yönelik çalışmamızı tamamladık. 2022 yılında teşkilatımıza 12 bin yeni personel alacağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 203 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2021
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın startını verdi. Buna göre; nüfus müdürlüklerine gidemeyecek olanlar için başlatılan yeni Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile vatandaşların evlerine giden memurlar, yeni kimlik kartları için gereken tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra posta yoluyla sahiplerine ulaştıracaklar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alacak

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında çalıştırılmak üzere; 7 ilde çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

Koronavirüs aşılarının etkisi ne zaman azalıyor?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Türkiye?de de kullanılan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları ile ilgili yeni verilerini paylaştı. Aşıların 120 gün sonra koruyuculuklarının azaldığını belirten CDC, BioNTech?in koruyuculuğu yüzde 75?e, Moderna?nın ise yüzde 86?ya düştüğünü vurguladı.