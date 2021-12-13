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Büro Hizmet kolunda beş sendika birleşti

Yüzde 1 örgütlenme barajı zorunluluğundan dolayı büro hizmet kolunda örgütlü dört sendika Savdes Sen çatısı altında birleşti

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 00:04
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Büro Hizmet kolunda beş sendika birleşti

Ağustos 2021'de hükümet ile yetkili konfederasyon arasında yapılan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme ile getirilen %1 örgütlenme barajı nedeniyle sendika birleşmeleri devam ediyor. Ocak 2022 ayı itibariyle 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi sadece %1'lik baraj üstünde kalan sendika üyelerine ödenecektir.

Sadece MSB ve TSK'da (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) örgütlü olan Savdes Sen 14 Kasım 2021 tarihi itibariyle diğer kurumlara açılmıştır.

İlk olarak, 16 Ekim 2021 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü yetkili Sendikası ESİM-SEN ile birleşen SAVDES-SEN, Büro Çalışanları Sendikası, Birlik Büro Çalışanları Sendikası ve Yeni Büro Memurları ve Kamuda Çalışan Tüm Vatan Yıldızlarının (Şehit ve Gazi) Yakınları Sendikası ile de birleşme kararı aldı.

SAVDES-SEN Genel Merkezinde Genel Başkanlar Tuncay CENGİZ, Ahmet SAĞLAM, Vecdi YANBAZ, Ramazan DERNEK ve Orhan SEVERLİ başkanlığında bir araya gelen sendika yöneticileri tarafından yeni dönem hedefleri şöyle açıklandı:

1- Öncelikle, Türkiye'nin en büyük bağımsız sendikası olarak, Ağustos 2023 ayında yapılacak 7'nci Dönem Toplu Sözleşme öncesinde en çok üye kaydederek yetkiyi alarak masaya yetkili sendika olarak oturmak istiyoruz.

2- Büro hizmet kolunun bu alanda çalışan memurların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle; Savunma, Adalet ve Ekonomi hizmet kollarının kurulması konusunda kararlıyız.

3- Diğer hizmet kollarında görev yapan ve örgütlenmiş ve ideolojik zeminden uzak sendikalarla yapacağımız iş birliğiyle Türkiye'de beklenen ve özlenen, sadece memurların hakkını korumak amacıyla hareket eden Bağımsız Memur Sendikaları Konfederasyonu'nu hep birlikte kuracağız.

4- Siyasetin yönlendirdiği iktidara göre yetkinin değiştiği sendikal dönemi kapatacağız.

5- Hangi partinin iktidar olduğuna bakmaksızın, vatan, millet ve bayrak sorunu olmayan tüm siyasi partilerle mesafeli ve kaliteli bir ilişki içerisinde memurlarımızın hakkını koruyacağız.

Bu çerçevede düşünen, amacımıza birlikte ulaşmak isteyen ve mücadeleye emek koyacak tüm memur arkadaşlarımızı sendikamıza güç vermeye ve üye olmaya, 01 Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolunda örgütlenmiş tüm sendikalarımızı %1 baraj sorunu olsun veya olmasın bizimle birleşmeye davet ediyoruz.
Gerçek bir sendikal mücadele vermek isteyen taraflara açık davetimizdir.

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#Savdes Sen
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