Üniversite, 4 memur dışında herkese 100 puan verdi
Balıkesir Üniversitesi, Şef unvanı için yapılan görevde yükselme sözlü sınavında 4 personel dışında kalan 30 personele sözlü sınavda 100 tam puan verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 00:08
Balıkesir Üniversitesi Şef unvanı için yapılan görevde yükselme sürecini tamamladığını açıkladı.
Üniversite yönetimi, web sayfasından hem yazılı hem de sözlü sınav puanlarını ilan etti.
Liste halindeki açıklamaya göre biri yazılı sınavda 94 alan 4 memur dışında kalan 30 memura sözlü sınavda 100 tam verildi. 4 memura ise sözlü sınavda 80 puan verildi.
16 memur asil olarak atanmaya hak kazanırken 16 kişi de yedek olarak kazandı.
İşte görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız