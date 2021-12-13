ARFF memuru, şeflik davasını kazandı

DHMİ emrinde ARFF memuru olarak çalışan bir personel 13 ARFF şefliği için 7 Aralık 2020 tarihinde görevde yükselme sözlü sınavına tabi tutulmuş ancak verilen düşük notlar nedeniyle başarısız sayılmıştır.

Açılan davada, Diyarbakır İdare Mahkemesi; Sınav konularına dair bilgi düzeyi ve genel kültür- genel yetenek kriterlerine göre 60 tam puan alan bir adayın aşağıdaki 4 kritere göre çok düşük not almasının nedeninin idare tarafından açıklanamaması nedeniyle sözlü sınavdan başarısız sayılma işleminin iptaline karar vermiştir.

İşte adaya düşük puan verilen dört kriter:

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10)"

Aşağıda yer alan karar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin kararı sonrasında emsal teşkil edecektir.

İşte mahkeme kararı