ARFF memuru, şeflik davasını kazandı
DHMİ emrinde ARFF memuru olarak çalışan ancak ARFF Şefliği için açılan sınavın sözlü kısmında verilen düşük notlar nedeniyle elenen bir kamu personeli sözlü sınavın iptali istemiyle açılan davayı kazandı.
DHMİ emrinde ARFF memuru olarak çalışan bir personel 13 ARFF şefliği için 7 Aralık 2020 tarihinde görevde yükselme sözlü sınavına tabi tutulmuş ancak verilen düşük notlar nedeniyle başarısız sayılmıştır.
Açılan davada, Diyarbakır İdare Mahkemesi; Sınav konularına dair bilgi düzeyi ve genel kültür- genel yetenek kriterlerine göre 60 tam puan alan bir adayın aşağıdaki 4 kritere göre çok düşük not almasının nedeninin idare tarafından açıklanamaması nedeniyle sözlü sınavdan başarısız sayılma işleminin iptaline karar vermiştir.
İşte adaya düşük puan verilen dört kriter:
b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%10),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10)"
Aşağıda yer alan karar Gaziantep Bölge İdare Mahkemesinin kararı sonrasında emsal teşkil edecektir.
İşte mahkeme kararıMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız