MEB, ticari amaçlı kiralamada, okulları bir kez daha uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında, kantinler dışında kalan açık alan, otopark, halı saha, spor salonu gibi alanların okul aile birliklerince ticari amaçlarla kiraya verilmemesi için bir kez daha uyarıda bulundu.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, açık alan, otopark, halı saha, spor salonu gibi alanların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanılmasının önünde bir engel bulunmadığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan 18.04.2019 tarihli Protokol kapsamında söz konusu alanların ücretsiz olarak kullandırılmasının mümkün olduğu belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokolü görmek için tıklayınız.