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Milli sporcuya izinli olduğu sürede ek ders ödemesi yapılır mı?

Milli Eğitim Bakanlığı milli sporcu olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen spor mülakatlarına katılmak üzere izinli olduğu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 13 Aralık 2021 00:31
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Milli sporcuya izinli olduğu sürede ek ders ödemesi yapılır mı?

MEB, bir sözleşmeli beden eğitimi öğretmeninin milli sporcu olarak Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının faaliyet programı çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen spor mülakatlarına katılmak üzere izinli olduğu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı yönündeki soruyu cevapladı.

9 Aralık 2021 tarihli resmi yazıda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesine atıfta bulunuldu. Söz konusu maddede sadece "Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri ile Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere" bu görevleri süresince kendilerine verilmiş olan ek ders görevini yapılmış sayılacakları hüküm altına alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı milli sporcu olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen spor mülakatlarına katılmak üzere izinli olduğu sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtti.

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#milli sporcu# ek ders
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