Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşımlar

Çipli kimlik kartlarında yeni dönem!

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çipli kimlik kartlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın startını verdi. Buna göre; nüfus müdürlüklerine gidemeyecek olanlar için başlatılan yeni Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile vatandaşların evlerine giden memurlar, yeni kimlik kartları için gereken tüm işlemleri gerçekleştirdikten sonra posta yoluyla sahiplerine ulaştıracaklar. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından başlatılan uygulama ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında, çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus ve müdürlüklerine gelemeyeceği belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Gezici Kayıt Terminali uygulaması ile sağlık sorunları olan vatandaşların evine giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlarken, başvurusu alınan yeni kimlik kartları ise hazırlandıktan sonra vatandaşlara posta yolu ile ulaştırılıyor.