Bakan Pakdemirli'den merak uyandıran paylaşımlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Dün "Nesli tükendi deniliyordu" şeklinde bir tweet atan Pakdemirli, bugün de "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullandı. Pakdemirli'nin bu mesajları merak uyandırdı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Aralık 2021 00:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
Dün akşam saatlerinde "Nesli tükendi deniliyordu" yazan Bakan Pakdemirli, bugün de bir paylaşım yaptı.
MERAK UYANDIRICI BİR PAYLAŞIM DAHA
Tweetinde "Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı." ifadelerini kullanan Bakan Pakdemirli'nin mesajlarının ne anlama geldiği merak konusu oldu.
Nesli tükendi deniliyordu.Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 11, 2021
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Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı.Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 12, 2021