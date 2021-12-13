Cevdet Yılmaz: Ekonomi modelimiz Güney Kore

Son dönemde TL'de yaşanan değer kaybıyla rekabetçi bir politika izleneceği, bu sayede ihracat ve istihdamın artırılacağı gündemi uzun süredir meşgul ediyordu.

Bu ekonomik uygulamayla, dış piyasaya üretim yapan bir ekonomik modele geçileceği konuşuluyordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"EKONOMİDE YENİ MODEL, ÇİN DEĞİL GÜNEY KORE OLMALI"

Yılmaz, Türkiye'nin en temel probleminin cari açık olduğunu söylerken, hükümetin politikasının cari açığı kalıcı bir şekilde azaltmak olduğunu belirtti.

Ekonomide yeni modelin 'Güney Kore' modeli olması gerektiğini ifade eden Cevdet Yılmaz, Çin tipi ekonominin Türkiye'ye uymayacağını söyledi.

"İHRACAT ODAKLI KALKINMA MODELLERİNE BENZETEBİLİRİZ"

Çin modelinin ölçeğinin farklı olduğunu ve demokratik bir yönteminin olmadığının altını çizen Yılmaz, "Dolayısıyla benzeteceksek Güney Kore, ihracat odaklı kalkınma modellerine benzetebiliriz." dedi.

"ÇİN MODELİ BİZİM İÇİN OLAMAZ, ÖLÇEĞİ FARKLI"

Cevdet Yılmaz'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bizim en temel problemimiz cari açık. Dolayısıyla hükümetimizin politikası cari açığı kalıcı bir şekilde azaltmak. Ekonomide yeni model 'Güney Kore' modeli. Çin modeli bizim için asla olamaz çünkü ölçeği farklı. Bir demokratik yönetim yok. Türkiye demokrasinin olduğu bir ülke. Dolayısıyla benzeteceksek Güney Kore, ihracat odaklı kalkınma modellerine benzetebiliriz. Dersler çıkarabilirsiniz, ülkelerin modellerinden. Japonya, Güney Kore, uzun yıllar aynı partinin yönettiği istikrar getiren ihracat odaklı yapılar.

"SERBEST PİYASANIN GÜÇLÜ OLDUĞU ÜLKELER, YÖNETİMİN DE GÜÇLÜ OLDUĞU ÜLKELERDİR"

Kalkınma iktisadıyla ilgili farklı görüşler var. Sosyal bilimlerde her zaman farklı yaklaşımlar vardır. Bazı partiler malum kamu ve devlet ağırlıklı modeller savunurlar, bazıları daha serbest piyasa ağırlıklı modeller savunurlar. Belli dönemlerde uluslararası kurumların benimsediği bir kurallar olur. Serbest piyasanın güçlü olduğu ülkeler aynı zamanda yönetimlerinde güçlü olduğu ülkeler."