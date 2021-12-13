Hava sıcaklığı düşüyor, Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.

Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz'de hafta başında şiddetli rüzgar görülecek. Bölgede sonraki günlerde ise yağış bekleniyor.

Doğu kesimlerde beklenen karla karışık yağmur ve kar, Çarşamba günü itibarıyla iç Ege'de kendini gösterecek.

İstanbul'da sıcaklık 10 dereceye düşecek

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

Ankara'ya kar geliyor

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

İzmir'de kuvvetli yağış görülecek

İzmir'de haftanın ilk iki günü kuvvetli yağış var. Özellikle kuzey ilçelerde yağış kendisini daha da hissettirecek.

Meteoroloji, yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.