Vegan olmak: Popüler olduğu kadar pahalı

Google aramalarında vegan terimleri geçtiğimiz yıl en yüksek seviyesine ulaştı, sadece 5 yıl önceki sayısını ikiye katladı. Bu yaşam biçimi et, süt, bal gibi hayvansal gıdaların yanısıra deri ayakkabı-kemer ve hatta kozmetik ürünlere kadar hayatın her alanını kapsıyor.



Popüler kültürün etkisiyle yaygınlaşan vegan yaşam biçimi, son zamanlarda özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Hayvansal gıda ve giyim ürünlerini tüketmemeyi yaşam biçimi haline getiren bu trend, yeni bir sektörü de beraberinde getirdi. Vegan restoran, kasap ve marketler hızla yayıldı. Öyle ki zincir fast food restoranları 'vegan menü'leri eklemek zorunda kaldı. Tüm bunlarla beraber vegan yaşam biçimi oldukça pahalı.

NORMALDEN İKİ KAT PAHALI

Vegan köfte, sucuk, pastırma ve döner gibi gıda ürünlerinin hayvansal ürünlere göre fiyatları yüksek. Kadıköy'de gidip yerinde gördüğümüz vegan kasaptaki fiyatlar, normal kasaplardaki fiyatlara göre 2 kat daha pahalı. Vegan kasapta 200 gram hazır dönerin fiyatı 31 lira, 3 adet kasap köfte 20 lira, 250 gram yemeklik kıyma 28 lira, iki adet sosis 32 lira ve 200 gram sucuk 44 liraya satılıyor. Yine Kadıköy'de gittiğimiz vegan bakkalda da durum neredeyse aynı. Bakkalda vegan makarna 28 lira, organik çikolata 31 lira ve simit 25 liraya satılıyor. İşletme sahipleri ise fiyatlardaki pahalılığın nedeni olarak ürünlere olan talebin az olmasını gerekçe gösteriyor.



VEJETARYENLİĞİ GERİDE BIRAKTI

Geçtiğimiz yılların benzer bir akımı olan vejetaryenliği (sadece et ürünlerinin tüketmemek) geride bırakan veganlık, sosyal medyanın da konuşulan kültürü haline geldi. Bu yaşam biçimini savunanlar sağlıklı bir hayatı benimsediklerini iddia ederken karşıt görüşler tamamen bitki temelli beslenmenin zararlarını öne çıkarıyor. Tartışmalarda her iki taraf da tutumlarını tutkuyla savunuyor.

Türk mutfağına alternatif geliştirdik

Türkiye Veganlar Derneği kurucularından Şeref Altun "Vegan tüketim kültürü toplumumuzda yaygınlaşmaya hatta hayatımızın içine girmeye başladı. Her geçen gün vegan mutfağına yeni lezzetler ekleniyor, oldukça da lezzetliler. Bunlara erişim de vegan işletmelerin kurulmasıyla kolaylaştı" diyor. Restoran sahibi Emre Aydoğan da "Kovid'in hayvan yoluyla insana bulaştığı düşüncesiyle insanlar vegan tüketim biçimine yönelmeye başladı. İşletmecisi olduğum restoranlarda Türk mutfağına alternatifler geliştirdik. Vegan olmayan fakat buna rağmen restoranımdaki lezzetleri seven çok fazla müşterim var. Vegan mutfağı biraz pahalı, bunun sebebi kullanılan ürünlerin çoğunun ithal olması." ifadelerini kullanıyor.