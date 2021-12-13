'Körfez' rotasını Türkiye'ye çevirdi

Dünyanın en yüksek savunma sanayi ürünü alan bölgesi olarak bilinen Körfez bölgesi, son yıllarda rotasını Türkiye'ye çevirdi. Türkiye'nin geliştirdiği birçok yerli ve milli savunma sanayi ürünleri bölge ülkelerin ilgisini çekerken, Türk savunma sanayinin sergilediği başarılı ataklar, Körfez bölgesine savunma ihracatında yeni bir boyut kazandırdı. Körfez ülkelerinin Türk silah ve sistemlerini tercih etmesindeki en önemli etkenlerin ise teknik standartlar, ürünün fiyatı ve savaş ortamındaki verimliliği olduğu belirtiliyor.

KATAR'A HÜRKUŞ VE GÖKBEY

Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan Katar'a, 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın yanı sıra, yerli imkanlarla geliştirilen çok amaçlı zırhlı araç ailesinin üyelerinden 50 Kirpi II, 35 Amazon olmak üzere toplam 172 zırhlı araç ihraç edildi. Katar ayrıca, Türk savunma şirketlerinden eğitim gemisi, karakol botu ve hücum botu temin etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Katar seyahatinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in de yer alması dikkat çekmişti. Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ın geliştirdiği eğitim ve yakın hava desteği uçağı HÜRJET ile genel maksat helikopteri GÖKBEY'in maketi sergilenirken, Katar'ın HÜRJET ve GÖKBEY'le yakından ilgilendiği bildirilmişti.

Şu ana kadar Türkiye'den 172 zırhlı araç alan Katar'ın HÜRJET ve GÖKBEY'le yakından ilgilendiği öğrenildi.

EN ÇOK BAHREYN ALDI

Ayrıca, bugüne kadar Türkiye'den en çok askeri araç alan Körfez ülkesi ülke 470 adet araç ile Bahreyn oldu. Bahreyn'i 175 araçla Umman, 40 araçla Kuveyt izledi.

BAE 134 ZIRHLI ARAÇ SATIN ALDI

BAE dış politikalardaki anlaşmazlıklara rağmen Türkiye için önemli bir savunma pazarı oldu. BAE, Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) geliştirdiği MK-82 ve MK-84 bombalar, ROKETSAN tarafından üretilen 122 mm topçu roketi ile CİRİT füzesi ve 134 çeşitli zırhlı araçlar satın aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A KARAYEL-SU SİHA

Suudi Arabistan da Türk savunma ürünleri ile yakından ilgileniyor. Suudi Arabistan, Vestel Savunma tarafından geliştirilen KARAYEL-SU SİHA satın alırken, Riyad'ın envanterinde ayrıca ROKETSAN'ın MAM-L güdümlü mühimmatı ve Nurol Makina şirketi tarafından üretilen zırhlı araçlar da bulunuyor.

SELÇUK BÖKE