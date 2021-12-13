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Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler

Bugünkü yazımızda Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün mahalli idarelerin personele yönelik sorularına ilişkin vermiş olduğu cevaplara özet olarak yer verilerek belediyelere yönelik neler yapılması gerektiğini açıklamaya çalışacağız.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Aralık 2021 07:20
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Personel konularına ilişkin soru ve cevaplar ışığında yapılması gerekenler

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Ünlü yine personel konularında bilgilendirmeye devam ediyor. Ahmet Ünlü bugünkü yazısında yerel yönetimlerde görev yapan personel işlemlerine ilişkin merak edilenleri yazdı.

Ünlü yazısında:

Vekalet Aylığı, Zam ve Tazminat ile Ek Ödeme Farkı hangi hallerde ödenir?

Belediyede zabıta memuru kadrosunda görev yapan ve temizlik işleri müdürü olarak tedviren görevlendirilen bir personelin, söz konusu kadroya vekaleten atanması halinde vekalet aylığı hangi hallerde ödenir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları başlıklı 86'ncı maddesinin birinci fıkrası, aynı kanunun vekalet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler başlıklı 175'inci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9'uncu maddesinin beşinci fıkrası, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 'Vekalet' başlıklı 9'uncu maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik'te yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara varılmaktadır.

1- Müdür ve şube müdürü kadrosuna vekaleten atanacak personelin, sınav hariç asilde aranan şartları sağlaması gerekmektedir.

2- Yönetmelikte sayma yoluna gidilen alt görevlerde ön görülen süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesinde belirtilen süreler kadar toplam hizmetin bulunması, alt görev sürelerinin hesabında ise, sayma yoluna gidilen alt görevler dışında çalışılan sürelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

3- Vekaleten atanan personele, vekaletin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 86'ncı maddesine göre yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaleten atamanın asili atamaya yetkili amir tarafından yapılması, vekalet görevinin fiilen yapılması ve söz konusu Yönetmelikte şube müdürü kadrosu için sınav hariç aranan şartların taşınması koşullarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

4- Bu durumların gerçekleşmesi halinde kurum dışından boş kadrolara vekaleten atananlara; vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren vekalet aylığı, zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, kurum içinden yapılan vekaleten atamalarda; vekalet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için vekalet aylığı, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ise; zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenebileceği, ancak kurum içinden veya kurum dışından dolu kadroya vekaleten atananlara; yalnızca vekalet aylığı ödenebilecektir.

Uzman erbaşlar hangi şartlarda memur olarak atanabilir?

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'na göre uzman erbaş olarak görev yapmakta iken kendi isteğiyle istifa ederek görevinden ayrılan .... 'ın belediyede boş bulunan memur kadrolarına atanmasına için hangi şartlar aranmaktadır.

Bu konuya ilişkin olarak mülga Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu eski tarihli görüşler yanıltıcı olabilmektedir. Çünkü mevzuatta bazı değişiklikler olduğu için eski görüşlerin esas alındığı mevzuat içeriğine bakılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesi, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu'nun 5'inci maddesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin başlıklı 16 ve 18'inci maddesinde yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde şu açıklamaları yapabiliriz.

Adı geçenin 3269 sayılı Kanun kapsamında yedi yıldan fazla hizmetinin bulunduğu, dolayısıyla belediyede boş bulunan memur kadrolarına; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesindeki oranlara, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğe ve diğer mevzuata uyulmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesine göre atanabileceği, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına ise; memur kadrolarına atanmasının akabinde Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesi ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması ve yapılacak sınavda başarılı olması halinde atanabilecektir.

KAPAT [X]

Daire başkanı kadrosuna atanmada işçilikte geçen süreler değerlendirilir mi?

Büyükşehir belediyesinde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak 25 yıl hizmeti bulunan ve daha sonra özel kalem müdürü kadrosuna atanan personelin, büyükşehir belediyesi bünyesindeki daire başkanı kadrosuna atanabilmesi için işçilik hizmetlerinin değerlendirilmesi mümkün müdür?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendi ile 59'uncu maddesinde yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde şu açıklamaları yapabiliriz.

Bununla birlikte, memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapılan hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde ne şekilde değerlendirileceği hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36'ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) fıkrasında düzenlenmiştir.

Bu fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler; Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadroları ve basınla ilgili kadrolar için dikkate alınırken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na ait kadrolar bakımından kazanılmış hak aylık derecece kademesinde değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Buna göre yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, resmi kurumlarda dahi olsa 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak işçilikte geçen sürelerin, Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait daire başkanı kadrosuna atanmada değerlendirilmesi mümkün değildir.

Garip ama aynı şartlarda birisi üst kademe kamu yöneticisi sayılan kadrolara atanabilirken düz daire başkanlıklarına atanamamayı anlamak mümkün değildir. Basitçe mevzuat böyle yapacak bir şey yok demek yöntemi herhalde en basiti olsa gerektir.

Bu sorular ve cevaplar ışığında neler yapılmalıdır?

Mahalli idarelerden gelen personel sorularına cevap vermek en kolay yöntemdir. Önemli olan bu sorular ışığında sistem kurmak ve benzer soruların önüne geçmektir. Bunun için gelen sorular ışığında bir genelge çıkararak sorunları kökten çözmek daha etkili ve kalıcı olacaktır. Personel konularına ilişkin genelge çıkarılana kadar da özellikli ve genel sorulara verilen cevapları mahalli idarelerin tamamına e-mail olarak anında göndermektir. Her mahalli idarenin e-mail adresi sisteme kaydedilerek tek bir tuşla anında örnek soru ve cevabı her mahalli idareye göndermek birçok sorunu kaynağında çözecektir. Ümit ederiz ki ne demek istediğimizi anlayan birileri çıkarda birçok sorun kaynağında çözülür.

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