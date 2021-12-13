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Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız

Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine ekstra zam müjdelerinin ardından bir müjde de işçi emeklileri içn geldi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım" dedi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Aralık 2021 07:51
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Bakan Vedat Bilgin'den 'emekli maaşı' açıklaması: Düzeltme yapacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretli ve kamu çalışanlarının ardından bu kez de emekli maaşlarının iyileştirilmesi için bir çalışmaları bulunduğunu açıkladı.

Emekliler için çalışma yürütüyoruz

Bakan Bilgin, "Emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. İşte Bilgin'in TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı o açıklama:

Emekli maaşlarına düzeltme geliyor

"Bu emeklilerle ilgili çalışmamız var, emekli gelirleriyle, onların düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağımı belirtmek isterim."

Barış Şimşek

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