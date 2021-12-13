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'Güven' zirvesi: İş dünyasından tam destek

İş dünyası, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaptığı 7 saatlik buluşmadan umutlu ayrıldı. Nebati'nin, iş dünyasını anlattığı yatırım, üretim ve ihracat odaklı yeni ekonomi tam destek gördü. Toplantının verimli geçtiğini söyleyen iş insanları, "Yeni politikayı benimsiyoruz. Desteğimiz sürecek" diye konuştu.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 13 Aralık 2021 07:57
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'Güven' zirvesi: İş dünyasından tam destek

Görüşme sonunda iş dünyası temsilcileri olumlu açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarıyla biraraya gelmesi güven topladı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yaklaşık 7 saat süren görüşmeyi iş dünyası temsilcileri, toplantının verimli geçtiğini ve serbest piyasadan geri adım atılması ve müdehalelerin söz konusu olmadığı yönünde değerlendirdi. Görüşme sonunda iş dünyası temsilcileri, hem toplantı çıkışında, hem de sosyal medya hesaplarında açıklamalarda bulundu.

ÇOK NET CEVAPLAR ALDIK

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, her şeyin konuşulduğu bir toplantı olduğunu belirterek, "Bakanımızın görüşlerini açıkladığı ve soruları yanıtladığı bir toplantı oldu. İhracatımız güzel gidiyor, bankacılık sistemimiz iyi. Fakat dövizde bunlarla uyumlu olmayan uzak bir sorunlu tablo var. Neye ihtiyacımız var diye sorduğumuz şey ise mevcut kazanımlardan geri gitmeyeceğimize ilişkindi. Acaba sermaye kısıtlamaları olacak mı, dövizlerle ilgili bir şey düşünülüyor mu, belirsizlik. Bunlara cevaplar aldık ve 7 saatin özetinden gelen açık ki serbest piyasadan herhangi bir şekilde geri adım atılması ve olmayacak müdahaleler yapılması söz konusu değil. Kaç defa teyit ederek sorduk. Büyüme modelimiz konuşuldu. Enflasyon önemli başlığımız. Herkes Bakan beye bu ifadeleriyle devam ettikleri sürece destek olacağını da söyledi. Şeffaflık içinde çok net cevaplar aldık."

ÖNERİLER DİLE GETİRİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de toplantın gönülleri rahat çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Kafamızdaki bazı sorular ve TL'deki oynaklıkların giderilmesiyle ilgili görüşlerimiz, önerilerimiz karşılık buldu. Kendisini yalnız bırakmadan destekleyeceğimizi ifade ettik. Enflasyonla mücadele konusunda da destek vereceğiz. 2022'de yakaladığımız ritmi devam ettireceğiz. Daha yüksek bir oranla ihracatımız ithalatımızı karşılayacak. Birbirimizden çok faydalandığımız toplantı oldu."

YENİ MODELE GÜVENİYORUZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise gelecek süreçte hedeflenen yeni üretim, istihdam ve ihracat yolundaki Bakan Nebati'nin çalışmalarına güvendiklerini söyledi. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, "İyi bir diyalog içerisinde toplantı yapıldı" bilgisini verdi.

HEDEFİMİZ İHRACAT DÜŞÜK CARİ AÇIK

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Sayın Bakanımızın üretime dayanan yeni politika eksenini benimsiyoruz. İş dünyası olarak da hedefimiz yüksek ihracat, yüksek istihdam, düşük cari açık. Dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadelemiz sürecek. Eski gücüne kavuşacak hizmet ve turizm gelirleri, ihracat artışı ve cazip yatırım ikliminin etkisiyle göstergeler ekonomik gücümüzü yansıtan bir seviyeye ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bey notlarını aldı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 60'ın üzerinde sanayici, ihracatçı, tüccar ve üretinin orada olduğunu belirterek, "Ben KOBİ'lerle ilgili sıkıntıları gündeme getirdim. Şu anda her kesimden söz alan arkadaşlarımız bütün sıkıntılarını dile getirdi ve Bakan bey de notlarını aldı. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik Bakanımıza" dedi.

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#güven iş# maliye bakanı# nebati# iş dünyası destek
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