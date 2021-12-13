Düzenlemenin detayları belli oldu...Stokçulara ağır cezalar geliyor

AK Parti, hazırlıkları devam eden torba yasa teklifini en kısa sürede TBMM Başkanlığına sunacak. 10 maddeden oluşan teklif, sağlıkçılar ile ilgili düzenlemeden sonra ele alınıp yasalaştırılacak. Ardından da TBMM 10 günlük bir tatile girecek.

Hazırlanan teklifte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

KADEMELİ CEZA:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan stokçuluk düzenlemesi cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. Perakende Satış Yasasının 18'inci maddesinde yapılacak değişikliğe göre ilk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin ile 100 bin lira arasında olacak. İkinci kademedeki daha büyük oranda yapılan stokçuluklar bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.

BOTAŞ'IN VERGİLERİNDEN VAZGEÇİLİYOR:

BOTAŞ'ın ithalattan doğan vergilerinden Hazine'nin vazgeçmesine dönük bir düzenleme yapılacak. Düzenleme BOTAŞ'ın özellikle gümrük vergisi borçlarının silinmesi anlamına geliyor. Devletin bunlardan feragat etmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ:

Yenilenebilir enerji alanında kapasite artışı sırasında yerli ürünü tercih eden firmalara, tarife artışı olanağı sağlanacak. Bu düzenleme yerli üretimi teşvik amacıyla eskiden uygulanıyordu ancak geçen haziran ayında vazgeçilmişti. Yeniden başlayacak uygulamaya göre kapasite arttırımına gidecek yenilenebilir enerji üreten şirketlerin, yerli üreticiden alacağı makina, tribün, kanat gibi teçhizatı desteklenecek.

Devlet, yerli ürün kullanan şirketlerin enerji satış birim fiyatlarını belli oranda yükseltmelerine izin verecek. Böylece, pahalı da olsa yerli ürün kullanımı teşvik edilecek, ithalata bağlılık azaltılacak. Bunu yapan şirketlere de belli oranlarda satış avantajı sağlanacak.

LİMANLAR DÜZENLEMESİ DE VAR:

Daha önce görüşülen torba yasa teklifinden son anda çıkartılan limanların işletilmesine ilişkin madde yeni torba yasa teklifine alınıyor. Düzenleme, 49 yılın altında işletme hakkı bulunan firmaların kullanıp süresini 49 yıla çıkarmalarına olanak tanıyor. Bu hakkın kullanımı için uluslararası danışman şirketlerince değer tespiti ve fiyatlandırma yapılacak. Aradaki süre için bu miktarı ödeyecek mevcut işletme sahiplerine öncelik verilecek. Ödeyemezlerse yeni ihaleye çıkılacak.

ZÜBEYDE YALÇIN